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Бизнес

08 декабря 2014, 17:00

Торговый сбор для малого бизнеса может составить 200 рублей за кв. метр

бизнес Общественная палата Москвы Максим Решетников Наталья Сергунина Борис Титов торговый сбор

Фото: M24.ru

Торговый сбор для объектов площадью свыше 50 квадратных метров предложили установить в размере 200 рублей, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на рабочей встрече в Общественной палате. С ним согласилась заммэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, сообщает корреспондент M24.ru.

Общественная палата Москвы обсудила предложения по ставкам торгового сбора для предпринимателей.

По словам Сергуниной, в этом году торговые патенты приобрели около 4 тысяч предприятий. "Можно принять ставку на два года вперед с возможностью изменения в 2017 году", - подчеркнула Сергунина.

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Руководитель департамента экономической политики Максим Решетников заявил, что примерно 3,6 тысячи патентов купили компании стационарной торговли с залом до 50 квадратных метров. 411 патентов отошло компаниям нестационарной торговли (киоски), а 917 - индивидуальным предпринимателям.

Напомним, 1 декабря Владимир Путин подписал закон о введении местных сборов с бизнеса. В Налоговый кодекс ввели новую главу "Торговый сбор". С 2015 года его смогут устанавливать власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Плательщиками муниципального сбора признаются малые торговые организации и индивидуальные предприниматели (ИП). Освобождаются от уплаты сбора те ИП, которые используют патентную систему налогообложения.

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