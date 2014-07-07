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Москва переходит на электронный формат торгов за право аренды объектов, которые находятся в имуществе города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Нововведение распространяется только на объекты без целевого назначения.

"Переход на электронную форму торгов по приватизации показал лучший по сравнению с "молоточной" формой результат по превышению аукционной цены над стартовой. Кроме того, уровень конкуренции увеличился до семи претендентов на один лот", - отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Предприниматели оценили удобство электронного формата. У них появилась возможность подавать ценовые предложения через интернет, находясь в любой точке мира. Для этого лишь требуется единожды аккредитоваться на электронной торговой площадке.

Помимо этого, электронные торги помогают значительно снизить риск сговора. Пока все объекты размещаются на электронной торговой площадке Roseltorg.

Первым объектом, выставленным на электронный аукцион, станет помещение, которое располагается в доме 11 на Большой Дорогомиловской улице. Его площадь - 136,7 кв. метров. Помещение имеет отдельный вход, а срок его аренды составляет 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы - более двух миллионов рублей.