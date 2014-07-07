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Бизнес

07 июля 2014, 11:44

Москва переходит на электронный формат торгов за право аренды объектов

бизнес торги Геннадий Дегтев земельные объекты электронный аукцион экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва переходит на электронный формат торгов за право аренды объектов, которые находятся в имуществе города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Нововведение распространяется только на объекты без целевого назначения.

"Переход на электронную форму торгов по приватизации показал лучший по сравнению с "молоточной" формой результат по превышению аукционной цены над стартовой. Кроме того, уровень конкуренции увеличился до семи претендентов на один лот", - отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Предприниматели оценили удобство электронного формата. У них появилась возможность подавать ценовые предложения через интернет, находясь в любой точке мира. Для этого лишь требуется единожды аккредитоваться на электронной торговой площадке.

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Помимо этого, электронные торги помогают значительно снизить риск сговора. Пока все объекты размещаются на электронной торговой площадке Roseltorg.

Первым объектом, выставленным на электронный аукцион, станет помещение, которое располагается в доме 11 на Большой Дорогомиловской улице. Его площадь - 136,7 кв. метров. Помещение имеет отдельный вход, а срок его аренды составляет 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы - более двух миллионов рублей.

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