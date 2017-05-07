Алишер Усманов вошел в топ-5 богатейших людей Великобритании

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Российский бизнесмен Алишер Усманов замкнул пятерку богатейших налоговых резидентов Великобритании. Рейтинг богатых резидентов Соединенного Королевства в 2017 году составила британская газета The Sunday Times.

Состояние владельца компании "Металлоинвест" и акционера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алишера Усманова составило около 11,8 миллиарда фунтов стерлингов (15,3 миллиарда долларов).

Возглавили рейтинг братья Шри и Гопи Индуйя с состоянием в 16,2 миллиарда фунтов стерлингов (21 миллиард долларов). Братья занимаются недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом.

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович сохранил за собой 13-ю строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 8 миллиардов фунтов стерлинга (10,3 миллиарда долларов).