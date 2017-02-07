Жюри премии "Блокбастер" назвало самый кассовый фильм 2016 года

Фото: facebook.com/flightcrewfilm

Фильм Николая Лебедева "Экипаж" признан жюри премии "Блокбастер" самым кассовым отечественным фильмом 2016 года, сообщает учредитель премии, портал "Кинобизнес сегодня". Церемония вручения прошла накануне, 6 февраля, в столичном отеле Azimut Hotel Olympic.

"Экипаж" с Данилой Козловским в главной роли собрал в прокате более 1,5 миллиарда рублей. Лента, снятая по мотивам "Экипажа" Александра Митты 1979 года, вошла и в пятерку картин, получивших максимальные сборы в России и СНГ. Премию в номинации "Продюсер года" получили работавшие над "Экипажем" Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский.

Также в списке фильмов, получивших высокие сборы в России, – "Отряд самоубийц" (1,6 миллиарда рублей), "Дэдпул" (1,7 миллиарда рублей), "Тайная жизнь домашних животных" (2,1 миллиарда рублей). Чемпионом кинопроката в России и СНГ назван "Зверополис" (более 2,2 миллиарда рублей). Самым кассовым европейским фильмом оказалась картина "Бриджит Джонс-3" (свыше 226 миллионов рублей). Среди фильмов в формате IMAX самым кассовым был признан "Доктор Стрэндж" (более 200 миллионов рублей)

Самой кассовой картиной ограниченного проката стала лента "Русские евреи. Фильм первый: До революции" Сергея Нурмамеда и Дмитрия Курчатова. Самой кассовой российской лентой в зарубежном прокате стал фильм "Он – дракон" (9,08 миллиона долларов), самым кассовым российским анимационным фильмом года стал "Иван Царевич и Серый Волк-3" (почти 750 миллионов рублей).

Человеком года стал Олег Березин – генеральный директор компании "Невафильм", занимающейся дублированием зарубежного кино на русский язык и кинопрокатом.

Главный критерий отбора лауреатов – коммерческий успех картин, выпущенных в прошедшем году в российский кинопрокат. Премия "Блокбастер" была учреждена журналом "Кинобизнес сегодня" в 1997 году. В честь 20-летия жюри ввело специальные призы. За вклад в развитие российской киноиндустрии награды получили Никита Михалков и Леонид Верещагин ("ТриТэ"), Константин Эрнст, Анатолий Максимов ("Дирекция кино"), Эдуард Пичугин (Ленфильм), Сергей Сельянов (СТВ).