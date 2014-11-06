Патент на сдачу жилья в центре города будет стоить 7,5 тысяч рублей в месяц

"Большое интервью": Максим Решетников - о патентной системе налогов

Патент на сдачу квартиры в центре Москвы обойдется в полтора раза дороже, чем для арендодателей из окраинных районов города. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

"Мы дифференцировали стоимость патента в зависимости от параметров квартиры: до 50 квадратных метров, 50-100, 100-150 квадратных метров. Дальше мы определились, что стоимость <патента> - 5 тысяч рублей <в месяц> для квартиры от 50 до 100 квадратных метров. К Центральному округу мы применили коэффициент полтора. Здесь у нас - 7,5 <тысяч рублей в месяц>", пояснил глава департамента.

Он добавил, что в Новой Москве и Зеленограде патент будет стоить 3 750 рублей в месяц.

Решетников уточнил, что ранее патент на сдачу квартиры вне зависимости от ее площади и расположения стоил 60 тысяч рублей в год.

Таким образом, "для небольших квартир произошло существенное удешевление патента", - отметил глава департамента.

Напомним, патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. Она распространяется на 65 видов деятельности, в том числе, общественное питание, пассажирские перевозки, аренду недвижимости. Покупка патента за фиксированную сумму покупает патент на определенный срок, избавляет предпринимателя от необходимости бухгалтерского учета и подачи налоговой декларации.

По данным департамента экономической политики и развития, в 2013 году было приобретено 17,6 тысячи патентов, в том числе, 3530 патентов на 105 миллионов рублей купили арендодатели. Всего по итогам 2013 году от реализации патентов бюджет Москвы поступило порядка 500 миллионов рублей.

Мосгордума 22 октября в первом чтении одобрила законопроект о дифференциации стоимости пяти видов патентов. В их число вошли патенты, связанные с розничной торговлей, патенты на сдачу жилья в аренду, патенты на перевозку пассажиров и грузоперевозок, а также патенты, касающиеся сферы общественного питания. Законопроект вступит в силу с 1 января 2015 года.