LIVE: многодетный бизнесмен – о рейтинге Forbes и стратегии успеха

7 апреля в бизнес-школе СКОЛКОВО выступит российский бизнесмен Роман Авдеев, занимающий 73-ю позицию в списке Forbes. Тема обсуждения – "Жизнь в динамике, или философия состоявшегося человека". Мероприятие пройдет в формате Speakers Nights.

Роман Авдеев является владельцем Московского кредитного банка, основателем благотворительного фонда "Арифметика добра", а также отцом 23 кровных и приемных детей. На встрече бизнесмен расскажет о своих правилах жизни и принципах работы. В отличие от многих деловых людей, Роман не считает, что главное в его деле – только предпринимательское чутье. По мнению бизнесмена очень многое зависит от везения, воли случая и усердия. Долгосрочный успех – результат кропотливой работы и постоянной активности.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.