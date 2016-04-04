LIVE: многодетный бизнесмен – о рейтинге Forbes и стратегии успеха

7 апреля в бизнес-школе СКОЛКОВО выступит российский бизнесмен Роман Авдеев, занимающий 73-ю позицию в списке Forbes. Тема обсуждения – "Жизнь в динамике, или философия состоявшегося человека". Мероприятие пройдет в формате Speakers Nights.
Роман Авдеев является владельцем Московского кредитного банка, основателем благотворительного фонда "Арифметика добра", а также отцом 23 кровных и приемных детей. На встрече бизнесмен расскажет о своих правилах жизни и принципах работы. В отличие от многих деловых людей, Роман не считает, что главное в его деле – только предпринимательское чутье. По мнению бизнесмена очень многое зависит от везения, воли случая и усердия. Долгосрочный успех – результат кропотливой работы и постоянной активности.
Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 7 апреля в 20:00
- Что: о ведении успешного бизнеса
- Кто: Роман Авдеев
- Кому смотреть: начинающим предпринимателям и родителям
