3 октября в РИА Новости пройдет открытый городской бизнес-форум для молодых предпринимателей "ТОП-10". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции "Что такое краудфандинг?"

Краудфандинг, или финансирование толпой – новая многообещающая форма сотрудничества. Люди добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать чьи-то идеи и начинания.

О том, что же такое коллективное финансирование проектов, расскажет PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Катерина Чечулина.

