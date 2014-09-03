В парке "Измайлово" проложат 16 километров велодорожек

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Департамент по конкурентной политике объявил аукцион на строительство велосипедных дорожек в парке "Измайлово", сообщает пресс-служба ведомства.

Начальная цена контракта составляет около 95 миллионов рублей, но власти рассчитывают, что столичные предприниматели в ходе торгов смогут сделать и более выгодное предложение.

За три месяца победителю тендера предстоит построить велосипедные дорожки протяженностью 16 км. Завершить все обустройство необходимо не позднее 20 декабря 2014 года.

Кроме того, подрядчик должен будет создать удобную инфраструктуру для занятий велосипедным спортом и организовать для горожан комфортный отдых в парке. Итоги электронного аукциона объявят 7 октября 2014 года.

Как развивается велосипедная сеть в Москве

Отметим, что скоро велодорожки появятся и в парке "Кузьминки". Длина маршрута составит 3 км, а ширина полосы - 2,5 м. Проектируемый маршрут пройдет вокруг территории Дьяковского сада и примыкающего к нему участка, ограниченного 1-й и 2-й улицами Дьякова-Городища. Согласно техническому заданию, велодорожку покроют асфальтобетонным покрытием толщиной 5 см, в основании будет тканевое покрытие, которое нужно для торможения роста сорняков. По периметру установят садовый бортовой камень.

На сегодняшний день в городе организовано 146 километров велодорожек. До конца года их протяженность увеличится до 281 километров. Так, 18 километров велодорожек планируется проложить по Бульварному кольцу и набережным: Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Кадашевской и Берсеневской.

В начале июня, в результате голосования в приложении "Активный гражданин" две трети жителей Москвы поддержали расширение сети велосипедных дорожек в городских парках. Так, больше всего москвичей выступили за создание новых веломаршрутов в парках "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Лосиный остров", "Измайлово" и "Битцевский парк".

При этом до конца этого года в Москве появится более полутора тысяч антивандальных велопарковок.

В центре Москвы откроются велопарковки

В частности, велопарковки появятся у магазинов и торговых центров, учреждений культуры, у высших учебных заведений и госучреждений.

Новые парковки станут более устойчивыми к вандализму: опорные конструкции будут изготовлены из оцинкованной стали, которая противостоит коррозии и не требует ежегодного обновления, отметили в ведомстве.

Кроме того, на узких или "непопулярных" улицах будут устанавливаться парковки на 2 велосипеда. В свою очередь, в популярных у жителей города местах, возле учебных заведений, крупных магазинов и прочих мест притяжения количество мест для велосипедов будет варьироваться - от 4 и более.

Добавим, что в планах городских властей - организовать закрытые многоместные парковки для долгосрочного хранения велосипедов, которые будут размещены у ТПУ и на дворовых территориях.

Ранее M24.ru сообщало, что в пределах Садового кольца осенью появятся 615 новых велопарковок. Они будут крытого и модульного типа, рассчитаны на два, семь и восемь мест.