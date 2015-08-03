Форма поиска по сайту

03 августа 2015, 12:41

В Нижнем Новгороде приостановили сборку автомобилей Skoda и Volkswagen

Фото: ТАСС

В Нижнем Новгороде приостановили сборку автомобилей марок Skoda и Volkswagen. С 3 августа сотрудники предприятия ушли в корпоративный отпуск до конца месяца, сообщают "Дни.Ру".

Производственная площадка на автозаводе ГАЗ, на которой осуществляется контрактная сборка моделей Volkswagen и Skoda, будет находиться в корпоративном отпуске с 3 по 31 августа. При этом ранее сборочные линии уже были приостановлены на три недели в мае в связи с корпоративным отпуском. Также на предприятии был объявлен период простоя с 1 по 10 июля.

До этого российский завод Volkswagen в Калуге ушел на запланированные каникулы с 27 июля по 21 августа. Об остановке сборочных линий также объявили три российских предприятия, расположенные в Ленинградской области - Nissan (с 13 июля по 3 августа), Hyundai (с 20 июля по 2 августа) и Ford Sollers (с 20 июля по 7 августа), а также cсовместное предприятие GM-АвтоВАЗ в Тольятти (с 27 июля по 16 августа).

Отметим, что по итогам первого полугодия текущего года Volkswagen Group впервые в истории вышел в лидеры по продажам автомобилей. Концерн обогнал своего японского конкурента – Toyota, продав за отчетный период 5,04 миллиона автомобилей. Увеличение продаж стало возможным в первую очередь за счет восстановления европейского рынка.

Toyota же за полугодие реализовала 5,022 миллиона транспортных средств, что на 1,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

