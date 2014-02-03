Эксперты расскажут о новых инициативах в госуправлении

Фото: ИТАР-ТАСС
4 февраля в РИА Новости пройдет пресс-конференция "Открытость государственного управления: новые инициативы". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.
Участники встречи обсудят, почему на современной политической арене открытое госуправление играет важную роль. Также на пресс-конференции будет представлен интернет-портал "ГосЗатраты", задача которого – повышение общественной осведомленности в области расходования государственных средств.
О том, как будет работать новая система, расскажут участники мероприятия, в том числе экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Начало трансляции в 15.00.
Трансляция завершена.