Эксперты расскажут о новых инициативах в госуправлении

Фото: ИТАР-ТАСС

4 февраля в РИА Новости пройдет пресс-конференция "Открытость государственного управления: новые инициативы". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Участники встречи обсудят, почему на современной политической арене открытое госуправление играет важную роль. Также на пресс-конференции будет представлен интернет-портал "ГосЗатраты", задача которого – повышение общественной осведомленности в области расходования государственных средств.

О том, как будет работать новая система, расскажут участники мероприятия, в том числе экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Начало трансляции в 15.00.

