02 декабря 2014, 20:25

Экономика

Прямой эфир: как собрать мегакоманду, как заработать миллион и как выбирать идеи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В четверг, 4 декабря, в Digital October пройдет одно из главных мероприятий года для стартаперов - Международная премия молодых предпринимателей 2014. Этот день будет богат на лекции и мастер-классы от успешных предпринимателей. В зале "Герои" состоится три интересных события, которые можно будет увидеть в режиме онлайн.

В 14.00 речь пойдет о том, как ведущие бизнесмены создали свои команды супергероев. В 15.30 слушателям откроют секреты взлета молодых миллионеров. В 18.00 стартап-хирург Вячеслав Семенчук расскажет, как выбрать идею на миллиард.

Все три мероприятия смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 14.00.

  • Когда: 4 декабря
  • Кто: успешные предприниматели
  • Что: как собирать команду, как зарабатывать и как выбирать идеи
  • Кому смотреть: стартаперам, нуждающимся в совете опытных коллег

