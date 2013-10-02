Полонский готов вернуть часть денег дольщикам "Кутузовской мили"

Сергей Полонский готов вернуть обманутым дольщикам четверть вложений

Бизнесмен Сергей Полонский, разыскиваемый российскими спецслужбами за мошенничество и получивший гражданство Камбоджи, заявляет о готовности выплатить четверть денег, вложенных дольщиками "Кутузовской мили".

"Я признаю, что в результате моего некомпетентного управления люди, приобретавшие квартиры у меня и моей компании, понесли убытки. Два года из которых признаю на свой счет и готов оплатить 24% от суммы вложенных денег в квартиры по проекту "Кутузовская миля", оплату которых в арбитражном суде они, безусловно, имели право истребовать", - написал Полонский в своем блоге.

В какие сроки Полонский собирается выплатить деньги дольщикам, в его блоге не указывается.

Напомним, в России Полонского обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков около 5,7 миллиарда рублей, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.