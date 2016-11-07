Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 15:52

Экономика

Новый гостинично-деловой комплекс появится на Рублево-Успенском шоссе

Фото: YAY/ТАСС

Новый гостинично-деловой комплекс завершит формирование делового кластера на первом километре Рублево-Успенского шоссе, сообщает пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Общая площадь здания составит 135 тысяч квадратных метров. В нем разместятся бизнес-центр и четырехзвездочная гостиница. Начать строительство планируют в 2017 году, а сдать объект – уже в 2020-м.

Сейчас на территории бизнес-парка работают административно-деловой центр Pallau RB общей площадью около 56 тысяч квадратных метров и Порше центр, который является самым большим спорткар-центром в Европе.

бизнес-центры Рублево-Успенское шоссе офисно-гостиничный комплекс деловой кластер строительство и реконструкция

