Лоукостер "Победа" отложил начало продаж билетов

Фото: m24.ru

Лоукостер "Аэрофлота" "Победа" откладывает продажу билетов. Это связано с тем, что компания до сих пор не получила разрешение на полеты и лицензию, сообщается на сайте Росавиации.

Согласно документу, "Победа" не сможет начать продажу билетов 1 ноября, как планировалось ранее, потому что все нужные документы так и не были подготовлены к 31 октября.

"Победа" планировала начать полеты из аэропорта "Внуково" с 17 ноября. В планах - рейсы из Москвы в Сургут, Пермь, Екатеринбург, Самару, Казань, Волгоград, Белгород и Тюмень. Затем компания планирует расширить географию полетов.

Компания собирается использовать новые Boeing 737-800NG. По планам авиакомпании, к 2018 году ее флот будет состоять из 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 миллионов человек в год.

ООО "Бюджетный перевозчик", за которым числится "Победа", было зарегистрировано 16 сентября 2014 года. Учредителем стала компания "Аэрофлот".

Напомним, "Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", которая приостановила перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.

Власти Евросоюза объяснили свое решение тем, что компания на эксклюзивной основе выполняла полеты в Крым, присоединение которого к России западные государства считают незаконным.