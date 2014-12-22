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Ж/Д и вокзалы

22 декабря 2014, 18:13

Билеты на "Аэроэкспресс" можно купить через PayPal

билеты оплата тройка ж/д и вокзалы Аэроэкспресс

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Российские и зарубежные пассажиры смогут оплатить билеты на "Аэроэкспресс" с помощью PayPal из любой точки мира, сообщает пресс-служба департамента корпоративных коммуникаций.

Чтобы приобрести билет, пользователю нужно зарегистрироваться в системе PayPal и ввести свой логин и пароль от системы. В начале 2015 года появится возможность оплачивать билеты через PayPal и в мобильном приложении.

О компании

PayPal - оператор электронных денежных средств. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Компания основана в 2000 году. На сегодняшний день работает в 203 странах, имеет более 137 миллионов зарегистрированных пользователей, работает с 26 национальными валютами. Использование PayPal бесплатно: регистрация в системе бесплатна, за отправление денежных средств комиссии нет.

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Отметим, билеты на "Аэроэкспресс" можно приобрести через терминалы в аэропортах и на вокзалах, на сайте "Аэроэкспресса" с помощью банковской карты или со счета мобильного телефона, а также по мобильнику, скачав приложение в App Store и Google Play в устройства iOS и Android. Турникеты в аэропортах считывают QR-код билета прямо с экрана мобильного телефона или планшета.

Недавно появилась возможность оплачивать проезд картой "Тройка". Для оплаты этого достаточно поднести карту к считывателю на турникетах "Аэроэкспресс". Списание средств осуществляется согласно тарифу "Стандартный" в размере 400 рублей. Дополнительная комиссия не взимается.

Где можно пополнить карту "Тройка"

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