Открыта продажа билетов на главную елку страны

Началась продажа билетов на главную елку в Государственном Кремлевском дворце, сообщает Московская федерация профсоюзов.

Билеты доступны на сайте официального партнера Ticketland.ru, а также в кассах Государственного Кремлевского дворца.

Кроме того, билеты распространяются через городские отраслевые профсоюзы и профсоюзные организации.

Другие пункты продаж не являются официальными партнерами новогодних представлений в Кремле.

Новогодние елки в Кремле пройдут с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Ребят ждут веселые игры и конкурсы, а также представление со сказочными героями.

Уже больше полувека в Государственном Кремлевском дворце проводят новогодние елки, каждый год их посещают около двухсот тысяч гостей.

В прошлом году в подготовке новогоднего шоу участвовали полторы тысячи актеров, певцов и музыкантов. Гости получили сладкие подарок от лучших кондитерских фабрик страны.

Шанс попасть на общероссийскую елку выпадает отличникам, спортсменам, победителям олимпиад и воспитанникам детских домов. Также билеты можно купить самостоятельно.