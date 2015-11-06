Начались продажи билетов на ЧМ по хоккею в Москве

Фото: ТАСС/Елена Руско

Стартовали продажи билетов на чемпионат мира по хоккею 2016 года, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 года, сообщается на официальном сайте международной федерации хоккея на льду.

Продавать билеты будут в три этапа. В ноябре можно приобрести многодневные абонементы на игры в Москве, в декабре станут доступны билеты на матчи в Санкт-Петербурге, а в апреле – на отдельные матчи. Начальная стоимость билета составляет 1875 рублей, более подробную информацию о цене смотрите здесь.

"Мы ожидаем ажиотажный спрос на билеты на данное мероприятие. В России хоккей – это не просто вид спорта, а, в определенной степени, национальная идея. Если говорить об опыте прошлого Чемпионата мира в Чехии, все пакеты билетов, включающие игры национальной сборной, были забронированы в течение первых пяти часов. Именно поэтому билеты будут выпущены в продажу тремя волнами", – сказал исполнительный директор ЧМ Александр Полинский.

Билеты можно будет купить через интернет на официальном сайте турнира iihfworlds2016.com, на сайтах parter.ru и kontramarka.ru, в точках продаж parter.ru на всей территории России и по телефону Call-центра: 8 (495) 258-00-00.

В апреле билеты также поступят в продажу в кассы ледовых арен в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2016 году Россия примет у себя юбилейный 80-й чемпионат мира по хоккею. До этого турниры проходили в стране в 2000 и 2007 годах. В СССР Москва была четырежды столицей чемпионата мира – в 1957, 1973, 1979 и 1986 годах.

Матчи группы А пройдут в Москве в Ледовом дворце, а группы В – в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный".

В ЧМ-2016 примут участие сборные: Венгрии, Белоруссии, Германии, Дании, Словакии, Швейцарии, Чехии, Норвегии, Франции, Латвии, Финляндии, Швеции, Канады, США, Казахстана и России.

Напомним, сборная России по хоккею под руководством Олега Знарка в прошлом году завоевала серебряные медали чемпионата мира. В финале российские хоккеисты уступили Канаде со счетом 1:6.