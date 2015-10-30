Книгу историка Сергея Абашина вернули в научную библиотеку

Фото: facebook.com/sciencelib

Минюст разрешил Первой научно-популярной библиотеке вернуть на полки книгу историка Сергея Абашина "Национализмы в средней Азии: в поисках идентичности".

Руководитель "Научки" Артем Аршинцев сообщил, что звонком из Минюста было велено убрать книгу с полки. Причиной ситуации послужил документ объемом 160 страниц, содержащий списком запрещенных книг, который ранее разослали всем библиотекам столицы. Однако книги Абашина в том списке не было. О том, что книгу изъяли без веских оснований, стало известно из сообщения Аршинцева в соцсетях.

Позже Минюст, сверившись со списком, разрешил книгу вернуть. "По всей видимости, книгу запретили из-за названия, обнаружив в нем слово "национализм", не разобравшись в том, что это серьезная этнографическая монография историка Сергея Абашина, одобренная Российской Академией Наук. Я очень рад, что мой пост в соцсетях помог быстро решить проблему. Книгу разрешили вернуть, но посоветовали быть с ней аккуратнее", – сообщил Аршинцев.

Руководитель библиотеки добавил, что в "Научке" нет абонемента, а пока есть только читальный зал. Саму же книгу "Национализмы в средней Азии: в поисках идентичности" берут не часто. Все книги из фонда библиотеки выложены в открытый доступ и их можно найти в интернете.

"Конечно, все боятся, что могут начаться проблемы из-за запрещенной литературы, особенно в связи с историей вокруг Библиотеки украинской литературы. Я переживаю за научно-популярную литературу по биологии. Потому что ведь есть еще книги, которые, так скажем, идут вразрез с чувствами верующих, как например "Бог как иллюзия" или "Капеллан Дьявола" Ричарда Докинза", – подытожил Аршинцев.

Ранее m24.ru сообщало, что директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина задержана по подозрению в распространении запрещенных книг.

По версии следствия, в 2011–2015 годах директор библиотеки распространяла среди посетителей книги Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами.