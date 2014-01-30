Фотограф расскажет о самостоятельных поездках в Южную Америку

Фото: пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодежи
В четверг, 30 января, путешественник и фотограф Александр Волков расскажет в Российской государственной библиотеке для молодежи, как спланировать самостоятельное путешествие по Южной Америке. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.
Спикер поделится собственным опытом и объяснит, чем континент привлекает туристов, как правильно путешествовать самостоятельно и каких "подводных камней" опасаться. Кроме того, Волков затронет вопросы бюджета, медицинских требований и расскажет об уровне криминала в жарком континенте.
Мероприятие относится к циклу лекций "Уставы чужих монастырей".
Начало трансляции - в 18.30.
Трансляция завершена.
