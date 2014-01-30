Форма поиска по сайту

30 января 2014, 15:46

Культура

Фотограф расскажет о самостоятельных поездках в Южную Америку

Фото: пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодежи

В четверг, 30 января, путешественник и фотограф Александр Волков расскажет в Российской государственной библиотеке для молодежи, как спланировать самостоятельное путешествие по Южной Америке. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Спикер поделится собственным опытом и объяснит, чем континент привлекает туристов, как правильно путешествовать самостоятельно и каких "подводных камней" опасаться. Кроме того, Волков затронет вопросы бюджета, медицинских требований и расскажет об уровне криминала в жарком континенте.

Мероприятие относится к циклу лекций "Уставы чужих монастырей".

Начало трансляции - в 18.30.

Трансляция завершена.

