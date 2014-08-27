Сотрудники библиотек ЮАО познакомят гостей "Царицыно" с русскими обычаями

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В субботу, 30 августа, в музее-заповеднике "Царицыно" сотрудники библиотек Южного округа организуют акцию "Культура и обычаи моей страны". Мероприятие является частью программы, которую в столице реализуют в рамках Года культуры. Гостей ждут рассказы о русских обычаях, фольклоре, знакомство с декоративно-прикладным искусством.

Основана целевая аудитория этого проекта – дети. Поэтому в музее-заповеднике будет много интерактива, игр, шуток и песен. Всех планируют угощать баранками и конфетами.

Территорию "Царицыно" разобьют на три сектора: "Ярмарка искусств". "Город мастеров" и "Балаган". Так, прикладные мастер-классы проведут в "Городе мастеров". Здесь откроется выставка русских народных костюмов, кураторы которой расскажут, как одевались на Руси.



Также в этот день запланирована встреча с поэтами молодежного клуба "Мятежный странник" и выступления молодежных фолк-групп "Апокриф", "Перьи отметины", "День радости", "Ян Сар". Посетители "Царицыно" услышат стихи молодых московских поэтов, русские народные и современные песни.

Любители книг смогут принять участие в буккроссинге, взяв с собой понравившуюся книгу или оставив свою. На площадке буккроссинга можно будет записаться в творческую студию или в любую из библиотек ЮАО.

"В рамках акции будет представлен фольклорный праздник "Русский сувенир". Главной темой его будут народные промыслы одного из древнейших русских городов Поволжья - Городца Нижегородской области. Городец - родина самых разнообразных художественных промыслов. Он славился резьбой по дереву изготовлением инкрустированных мореным дубом донец, прялок, городецкой росписью, резными пряничными досками", - отметили в департаменте культуры Москвы.

А еще в программе – викторины, конкурсы на знание народных промыслов, кукольное представление "Петрушкины забавы" и мастер-класс по созданию куклы-дергунчика.

Вход свободный.