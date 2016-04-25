Число вендинговых аппаратов в столичных библиотеках увеличат вдвое

Фото: m24.ru/Александр Авилов

До конца года в столичных библиотеках заработают свыше сотни вендинговых автоматов. Об этом mos.ru сообщили в департаменте культуре.

В автоматах посетители библиотек смогут купить чай, кофе, воду, снэки, шоколад и печенье. На данный момент в читальнях установили 54 таких аппарата, еще столько же появится в этом году.

В частности, 14 автоматов с напитками и снэками поставят в читальнях в центре города. Так, вендинговые аппараты появятся, библиотеке имени Н.А. Добролюбова на Смоленской площади, Культурном центре им. А. де Сент-Экзюпери в Красносельском районе, Центральной библиотеке № 15 имени В.О. Ключевского на Таганке, Библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна в Тверском районе.

К слову, в последней появится автомат с шоколадом и батончиками. Баночный автомат с кофе и чаем там уже работает.

До конца года 10 вендинговых аппаратов заработает в детских библиотеках. Они появятся в Центральной детской библиотеке № 152 и библиотеке № 156 в Орехове-Борисове Южном, библиотеках № 154 в Царицыне, № 158 в Чертанове, а также библиотеке № 166 имени 1 Мая в Донском районе.