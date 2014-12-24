Сергей Капков – о зимних городских развлечениях и ребрендинге музыкальных школ

"Интервью": Сергей Капков подвел итоги года в сфере культуры

Руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал о фестивале "Лучший город зимы", который стартовал 15 декабря, лучших катках города, ребрендинге музыкальных школ и основных итогах года.

- Сергей Александрович, какие площадки фестиваля "Лучший город Зимы" задействованы и что на них происходит?

- Мы считаем, что в этом году Москва, действительно, – лучший город зимы, потому что работают более 200 катков, весь центр и периферийные районы красиво наряжены, много праздничного освещения. У нас будет полторы тысячи мероприятий: парки, бульвары города, различные общественные пространства. В каждом районе города около десяти точек активности: детские праздники, музыкальные представления, танцевальные шоу. Чем ближе Новый год, тем больше мероприятий будем проводить. 1 января – небольшой перерыв, потому что люди будут гулять всю ночь. С 2 до 11 января к программе фестиваля присоединятся все московские музеи и выставочные пространства, которые будут работать бесплатно.

Фото: M24.ru

- Где можно ознакомиться с программой?

- Есть сайт ялюблюмоскву.рф, сайт департамента культуры.

- Какие площадки вы бы посоветовали посетить?

- Перед Новым годом я бы посетил парки города: ВДНХ, МУЗЕОН, парк Горького, "Сокольники". С 2 января я бы предложил ехать в центр, гулять по бульварам. Там тоже есть ярмарки, фестиваль "Путешествие в Рождество", который проводит департамент торговли. Параллельно можно заглядывать в музеи.

- На бульварах программа будет исключительно новогодняя?

- Она будет новогодняя, но если уйти с бульваров, то можно посетить уникальные выставки. На улицах города 31 декабря пройдет большая новогодняя программа, которая начнется с десяти утра. А с десяти вечера во всех парках города начнется большая городская программа. С десяти вечера до трех ночи мы перекроем Тверскую улицу: от Манежной площади до мэрии. Там будет концертная программа с едой и детскими забавами. В час ночи во всех парках начнут запускать фейерверки.

- В каких парках ожидается самое массовое празднование Нового года? В парках на периферии будет также много активностей, как и в центральных?

- Думаю, да. Опыт прошлого года показал, что больше всего народа было в парке "Сокольники", парке Горького, парке "Северное Тушино", на Поклонной горе. Много людей в этом году придут в Лианозовский парк, парк "Садовники", "Бабушкинский". Планируем, что больше миллиона человек выйдут на улицу в новогоднюю ночь.

Фото: M24.ru

- Есть ли нововведения в части культурной программы в этом году?

- Развлекательных площадок стало на 50 процентов больше. В прошлом году их было 1000, в этом 1500. Появились новые активные площадки – Бульварное кольцо, ВДНХ, реализуем программы в парках "Садовники", "Фили" и "Измайлово". В этом году мы делаем центральную площадь для развлечений не вокруг Красной площади, а перекрываем всю Тверскую улицу. Опыт прошлого года показал, что это интересно.

Также в этом году до двух часов ночи традиционно продлена работа.



У нас нет задачи каждый год делать что-то новое. Нам важно взять высокую планку и держать ее. Мы не стесняемся говорить, что три года назад в Москве был один каток с искусственным покрытием на Красной площади. Сейчас их более 200. Уникальных катков, как в парке Горького, на ВДНХ, – 40. Люди уже знают, что с 15 декабря можно кататься на коньках.

Сейчас у москвичей есть возможность купить билет на каток по интернету или посредством любого мобильного гаджета. В прошлом году мы ввели инновацию и в этом году ее продолжили: каждый вторник до трех часов дня пенсионеры по социальной карточке москвича могут бесплатно кататься на коньках.

- Вы проверяете качество льда?

- Каждую субботу. На упущения москвичи могут пожаловаться в социальных сетях, на городских порталах.

- Кто принимает решение об организации мероприятий на катках?

- Руководство парка. Затем предложение согласовывается с Мосгорпарком и со мной, потому что такие мероприятия требуют отдельного финансирования.

- Сергей Александрович, в новогодние праздники будут ли бесплатными катки?

- Катки мы не можем сделать бесплатными. Это связано с огромным наплывом посетителей, что может повлиять на безопасность людей на льду. Но сейчас мы ведем переговоры с департаментом образования и районными школами. Хотим провести бесплатные уроки физкультуры на наших катках.

- Вы прислушиваетесь к просьбам москвичей?

- Школы фигурного катания открыты по просьбам москвичей. Новшество этого года – абонементы на каток – также введено по просьбам горожан.

Фото: M24.ru

- Заимствует ли Москва европейский опыт, создавая площадки для активного отдыха? Чем мы можем поделиться в свою очередь?

- Москва может поделиться опытом по организации катков. К тому же мы превосходим западные города по масштабу новогодних празднеств.

- Какие культурные события 2014 года можно отметить как достойные внимания?

- Этот год был Годом культуры. Мы выделили три приоритета: детство, децентрализация и добрососедство. Добрососедство – это открытие парков в периферийных районах, создание локальных точек восприятия своего района. Лианозовский парк, парк "Садовники" по качеству благоустройства превосходят парк Горького. Это объекты европейского масштаба.

В этом году с департаментом образования мы подписали соглашение о создании культурного паспорта московского школьника. Он необходим для того, чтобы московский школьник два раза в год посещал музеи и два раза в год – театры. Посещения за счет бюджета города. Мы уже подготовили 20 специальных уроков для школьников в музеях.

- Как реагируют москвичи на культурные нововведения?

- Москвичи интересуются акциями департамента культуры. Так, на "Ночь музеев", у нас был рекорд – 800 тысяч посетителей, сейчас рекорд побит – миллион триста посетителей. Самое заметное мероприятие – День города. Его посетили шесть миллионов человек.

Фото: M24.ru

- В этом году проводился активный ребрендинг музыкальных школ. Что удалось сделать?

- Наша задача – дать новый импульс музыкальному образованию. В каждой музыкальной школе Москвы, а их больше 150, мы хотим обеспечить доступное образование.

Музыкальное образование будем делить на две части: для высокоодаренных детей (город берет на себя финансовые затраты в этой части) и дополнительная услуга для людей любого возраста. То есть все москвичи в свободное от работы время смогут получить эстетическое образование: музыкальное или изобразительное.

- Сколько новых музыкальных школ открыто, сколько реконструировано?

- Это школа Мурадели, школа Гнесиных, школа Гайдна. Мы решаем вопрос организации новых помещений в старых школах. Хотим, чтобы школа была не только образовательным учреждением, но и локальным культурным центром, в котором бы выступали известные музыканты. Для этого и появились такие акции, как "Ночь музыки".



- В этом году городские библиотеки трансформировались в современные культурные центры. Расскажите об этом процессе.

- В Москве 2500 библиотек. Из них 500 находятся в ведении департамента культуры. Наша задача – из этих библиотек сделать локальные культурные центры, так называемые московские городские гостиные. То есть территория библиотек становится максимально доступной для получения знаний, образования, общения местной интеллигенции.

- Чтобы превратить библиотеку в современный центр, требуются немалые площади. А столичные библиотеки не могут ими похвастать.

- Библиотеки имеют некоторую зональность. Кроме того, разные категории граждан – студенты, пенсионеры – посещают библиотеки в разное время суток, а это значит, что места хватит всем.

Отмечу, что мы вернулись к советским показателям, когда книжная новинка в библиотеке появляется в течение недели, после того, как книга поступила в магазины.

- Какие библиотеки уже преобразованы в культурные центры?

- Библиотека "Проспект" на Ленинском, библиотека 1 мая, библиотека в ТинАО. Три библиотеки еще в работе. Трансформация еще шести библиотек в плане следующего года.