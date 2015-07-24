В столице может появиться библиотека для бездомных

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве планируют создать библиотеку для бездомных, в которой люди без определенного места жительства смогут читать книги и просвещаться. Руководитель центра помощи бездомным "Ангар спасения" Роман Скоросов рассказал m24.ru, что сейчас в центре рассматривают эту идею и затем могут обратиться за помощью в реализации проекта в Московский городской библиотечный центр (МГБЦ). В пресс-службе МГБЦ заявили, что будут рады помочь в организации такой библиотеки. Эксперты считают, что читальня будет востребована, поскольку среди бездомных достаточно образованных людей.

"Сейчас мы в "Ангаре спасения" рассматриваем такую возможность. Если всё согласуем, то сможем обратиться в городской библиотечный центр", – пояснил Скоросов.

По его словам, библиотека может появится в самом "ангаре", куда бродяги приходят за помощью. "Сейчас разные люди, желающие помочь, часто отдают нам книги. А мы потом передаем их нуждающимся", – отметил Скоросов.

Пресс-секретарь МГБЦ Анна Ландер сказала, что в библиотечном центре с радостью помогут организаторам библиотеки для бездомных, в том числе поделятся книгами. "Мы работаем с разными социальными организациями и в зависимости от потребности стараемся им помочь. Если обратятся, мы рассмотрим возможность помощи с учетом требований, масштаба и целесообразности, – подчеркнула она. – Можем и сами какие-то варианты предложить".

"Ангар спасения" – это центр помощи бездомным, в который можно обратиться в любое время суток. Каркасная палатка установлена во дворе дома №55 по Николоямской улице. В "ангаре" действует мобильная душевая, социальная столовая, пункт социального работника. В центре помощи есть телефон, по которому бесприютные граждане могут позвонить родственникам или попытаться найти работу. В будущем в "ангаре" откроют парикмахерскую для бездомных. А на днях в столице на Краснопрудной улице запустили летний кинотеатр для бродяг. На первом сеансе показали комедию Леонида Гайдая "Операция Ы". По данным московских властей на 2013 год, в столице проживает около 13 тысяч бездомных.



Руководитель общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("доктор Лиза") считает, что библиотека для бездомных найдет своих читателей. "У каждого человека есть свои интересы и предпочтения, у многих может появиться желание почитать книгу", – сказала Глинка.

По словам "доктора Лизы", бродяги являются вполне образованными людьми. "Около 10 процентов бездомных имеют высшее образование, а среднее образование есть практически у всех", – пояснила собеседница m24.ru.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура считает, что бездомным будет интересна самая различная литература.

"У людей, которые приходят в "Ангар спасения", могут быть разные вкусы, поэтому подойдет и классика, и детективы. Религиозная литература тоже может быть востребована. Главное, чтобы был выбор", – пояснила она.

Цацура добавила, что возможность почитать книгу поможет бездомному почувствовать себя нормальным человеком. "В центре помощи они смогут помыться, поесть, затем прийти сытыми и чистыми в библиотеку и почитать книгу. Все, что может разнообразить досуг этих людей, - полезно", - заключила эксперт.

Напомним, что столичные власти популяризируют чтение книг различными способами. В феврале 2014 года на Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах столицы появились стенды с книгами для буккроссинга в рамках проекта "Книги в дорогу". В столичных парках работает более 100 открытых читален, книги для которых привозят из городских библиотек. Чтобы почитать понравившуюся книгу, посетителям нужно оформить абонемент. В этих читальнях также доступны полки буккроссинга, с которых можно будет взять любую книгу и оставить взамен свою. Этим летом буккроссинг могут открыть и на столичных пляжах.