Завершено расследование дела о краже старинных книг из библиотек

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В столичной полиции завершили расследование дела о хищении старинных книг, фигурантам предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным следствия, с 2000 по 2008 год было украдено 21 издание, а сумма ущерба составляет 7 миллионов рублей. Похищенные книги продавали через аукционы, скупки, букинистические магазины и дома художников, а также через коллекционеров.

Троим фигурантам предъявлено обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Все они начали ознакомление с материалами уголовного дела.

Напомним, в числе похищенных книг были:

Книга "Ученые записки Казанского Университета" 1836 года издания стоимостью 400 тысяч рублей (воры вырезали все страницы и вклеили в обложку другой книги);

Книги С.Я. Маршака "Цирк" и "Мороженое" 1925 года издания стоимостью не менее 90 тысяч рублей каждая;

Книга Т.Г. Шевченко "Кобзарь" 1840 года издания стоимостью не менее миллиона рублей;

Журнал русского физико-химического общества 1870 года стоимостью 400 тысяч рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые продавали книги из библиотеки ИНИОН.

Сыщики МУРа поймали подозреваемых, пытавшихся продать 12 книг с печатью "Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР". Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что на книжных развалах на Арбате продается литература из сгоревшей библиотеки.

Как отметили в МВД, книги были украдены при проведении восстановительных работ после пожара, произошедшего 30 января в библиотеке. Литература изъята и направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.