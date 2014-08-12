Электронные книги появятся в наземном транспорте 1 сентября

Фото: m24.ru

С 1 сентября в наземном общественном транспорте появятся таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет скачать книги или прочесть их онлайн. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе Московского городского библиотечного центра. Коды разместят в почти 700 автобусах, троллейбусах и трамваях, курсирующих в пяти округах, в том числе в центре. Пассажиры смогут прочесть 50 книг. Среди них: произведения Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Людмилы Улицкой, Сергея Лукьяненко, русской и зарубежной классики. Кроме того, пройдя по QR-коду, можно будет купить книгу в интернет-магазине либо узнать адрес ближайшей библиотеки, где ее можно взять.

Проект "Читающий транспорт" будет запущен 1 сентября, сообщили в пресс-службе МГБЦ. В 676 столичных автобусах, троллейбусах и трамваях появятся таблички с QR-кодами, считав которые пассажиры смогут прочесть современные и классические литературные произведения. Большинство книг будет доступно бесплатно, но часть произведений будет представлена фрагментом из нескольких первых глав, полную же версию можно будет купить в интернет-магазине.

"В основном проект будет распространяться в наземном транспорте Юго-Западного округа. Однако QR-коды появятся также в автобусах, троллейбусах и трамваях в ЦАО, ЮАО, СЗАО и ЗАО. Всего по маршрутам, которые участвуют в проекте, ездит порядка 27 миллионов пассажиров в месяц", – сказали в пресс-службе библиотечного центра.

В МГБЦ утверждают, что основная задача "Читающего транспорта" – популяризировать литературу и рассказать москвичам, какие библиотеки есть в их районах. Пройдя по QR-коду, пассажиры узнают адрес ближайшей библиотеки, где можно взять ту или иную книгу.

Как рассказала M24.ru PR-менеджер официального партнера проекта ГК "ЛитРес" Алена Агапиева, среди книг, которые будут представлены в наземном транспорте, – "Бэтман Аполло" Виктора Пелевина, "Теллурия" Владимира Сорокина, "Детство 45-53" Людмилы Улицкой, "Полная иллюминация" Джонатана Сафрана Фоера, "Школьный надзор" Сергея Лукьяненко. Пассажиры также смогут прочитать "Имя розы" Умберто Эко, "Записки из Мертвого дома" Федора Достоевского, "Вия" Николая Гоголя, "Маленькие трагедии" Александра Пушкина и другие произведения русских и зарубежных авторов.

"При переходе по большому QR-коду на плакате читатели будут попадать на наш сайт (cityreader.ru), где их будет ждать уже достаточно большой выбор литературы", – отметила Агапиева.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев отметил, что пассажиры общественного транспорта, которые любят читать, обычно имеют с собой электронные устройства с книгами. "Однако их могут заинтересовать QR-коды, если они предлагают им какую-то интересную книгу, которую они раньше не встречали, редкое издание или новинку рынка, или что-то попадающее в область их интересов", – пояснил эксперт.

При этом Чекмарев усомнился, что проект сможет популяризировать библиотеки. "Обычно пассажиры наземного транспорта спешат по делам, трудно прогнозировать, насколько они заинтересуются при этом ближайшими библиотеками", – пояснил эксперт.

По мнению замдиректора по информатизации Московской городской деловой библиотеки Ярослава Майорова, QR-коды будут пользоваться популярностью в основном у тех пассажиров, которые забыли взять с собой книгу в дорогу. "Большинство пассажиров предпочитают сами выбирать литературу и брать ее с собой в дорогу, но, если так получилось, что книги под рукой нет, возможно, они воспользуются предложенной через QR-коды литературой", – пояснил он.

В целом эксперт поддерживает проект. "Это первая на моей памяти масштабная акция, популяризирующая чтение и библиотеки с использованием новейших технологий. Общественный транспорт является удачным выбором с точки зрения охвата аудитории. К нему можно было бы добавить еще и метрополитен", – отметил эксперт.

Напомним, что столичный метрополитен планирует создать свою электронную библиотеку. Подземка объявила конкурс на разработку системы, которая улучшила бы информационный фон метро. На станциях должны появиться 150 информационных стикеров в виде книжных стеллажей. На корешках книг будут QR-коды, с помощью которых можно будет скачать книги на смартфон или планшет.

На базе городских трамваев также появилось несколько точек буккроссинга: обменяться книгами можно в трамвае №4 в районе Сокольники. Аналогичные точки появились на трех московских вокзалах – Ленинградском, Казанском и Курском.

Дарья Миронова