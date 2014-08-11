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Культура

11 августа 2014, 12:52

Сотрудники библиотек юга столицы организуют мастер-классы для горожан

библиотеки культура книги Лучший город Земли свежий воздух фестивали и праздники семейная и молодёжная политика Дни культуры

Фото: М24

Акция "Рядом с вами мы живем", организованная сотрудниками библиотек Южного округа, пройдет в парке у реки Городня 16 и 17 августа. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Лучший город Земли". В программе – презентация библиотек, мастер-классы, поэтические перформансы, инсценировки русских-народных сказок.

"Начнется торжество с презентаций библиотек Южного округа. Местные жители познакомятся с лучшими изданиями, поступающие в фонды библиотек, клубами, детскими кружками, студиями, услугами и комфортным сервисом открытых читален муниципальных библиотек", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Викторины, аквагрим, игры-путешествия по местам, в которых бывал Лев Толстой, - все это ждет маленьких посетителей парка. Так, детям расскажут, где прошло детство писателя, в какие игры он играл, на какой улице впервые встретился с художником Репиным и почему любил обедать в Камергерском переулке.

А в это время руководители творческих студий при библиотеках ЮАО организуют мастер-классы для взрослых. Всех желающих научат расписывать тарелки "под хохлому", создавать изделия из ткани, красок, бумаги и пластилина.

Учить будут также играть в шашки, шахматы, "Мнополию" и "Активити".

Посетителям представят макет современной библиотеки. Каждый желающий сможет поделиться идеями по поводу интерьера и создания функционального пространства для будущей библиотеки.
Акция продлится с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

Добавим, что библиотечная акция также является частью "Дней культуры". Эта программ в рамках Года культуры в России, развернулась в различных округах столицы. Суть в том, что москвичи могут познакомиться с деятельностью различных учреждений культуры своего округа: от библиотек, до музыкальных школ. Этим летом у взрослых и детей есть возможность записаться в любой понравившийся кружок или получить консультацию специалиста.

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