Книжный арт-фестиваль для детей пройдет в "Меридиане"

Фото: meridiancentre.ru

27 и 28 марта в ЦКИ "Меридиан" состоится книжный арт-фестиваль Ш.К.А.Ф., в рамках которого пройдут мастер-классы и встречи с писателями.

В программе фестиваля: встречи с писателями Евгенией Пастернак, Андреем Жвалевским, Леной Шеберг, Виталием Стацинским, поэтом Артуром Гиваргизовым, а также с художником фестиваля Леонидом Шмельковым, продюсером Сергеем Корсаковым, автором идеи и основателем проекта "Картония", переводчиками, издателями и многими другими.

Гости фестиваля смогут принять участие в спектаклях и мини-сценках по детским книгам. Для посетителей пройдет квест по фестивалю и семинар "Шкаф для сказки". В рамках мастер-классов дети создадут 3D-маски персонажей и картонных героев из любимых сказок.

Начало - в 10.00, вход свободный.

