Обзор московских газет: 10 июня

Московские власти обнаружили инвестконтракты на строительство 7 млн кв. м недвижимости на присоединяемой к столице территории. Если они будут реализованы, расширение границ никак не поможет Москве. По словам руководителя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, такое скопление недвижимости в одном месте может блокировать транспортную доступность присоединенных территорий, что полностью перечеркивает весь смысл расширения Москвы. «Ведомости»

С 1 июля за коммерческий извоз без лицензии российским автомобилистам грозит штраф в 5 тыс. руб. После этого вне закона окажутся не только «бомбилы», но также значительная часть такси, работающих по телефонным вызовам, но также без лицензии. Но и без этого столичный рынок такси входит в кризис: народ стал больше экономить на такси. К тому же извозчиков потеснил общественный транспорт, который стал работать более эффективно. «Московские новости»

Один из столичных районов впервые с послевоенных времен может остаться без среднего образования. В Молжанинове закрывают единственную школу. Здание учебного заведения, которому уже 115 лет, признали непригодным для занятий. Теперь детям придется ездить в соседние Химки, дорога до которых по пробкам занимает массу времени. Глава департамента образования Исаак Калина пообещал родителям учеников разобраться с проблемой. «Московские новости»

Полицейские в Москве возбудили уголовное дело о крупйнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB). Несколько сотрудников пирамиды от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки. Но вложения потерпевших так и не вернулись. Около 300 их клиентов потеряли более 1 млрд рублей. «Известия»

Военное ведомство запускает программу по сокращению 20% активов Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко. Как рассказал «Известиям» источник в Минобороны, в ходе реорганизации госпиталя планируется уволить больше 3 тыс. человек, которые работают в различных структурах, входящих в ШВКГ, — филиалах, институтах и исследовательских центрах. Часть учреждений ликвидируют. «Известия»

Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды планирует создать рыболовецкую деревню в черте города. Для этих целей выделят пруд в Западном округе, который впоследствии очистят и заселят рыбой. Власти собираются создать всю необходимую инфраструктуру: обустроить площадки для рыбной ловли, закупить лодки и организовать их прокат. «Известия»

Чиновники столичных округов просят у мэрии четко прописать критерии, по которым автомобили во дворах и на улицах города можно расценивать как брошенные или бесхозные. Как рассказали «Известиям» в префектуре Северного административного округа Москвы, требования в служебной записке Объединения административно-технической инспекции (ОАТИ) города на имя заммэра Петра Бирюкова. «Известия»

Пассажиры метро бунтуют против новых поездов модели 80-760/761, курсирующих по Калининской линии. В интернете стартовал кампания по сбору обращений в адрес руководства метрополитена – с требованием наладить систему кондиционирования и исправить недочеты в информационных табло. «Известия»

Три велодорожки общей протяженностью более 30 км откроются к Дню города, сообщила «Известиям» представитель департамента капитального ремонта московского правительства Татьяна Блинова. Прокладка двух из них, связывающих Южный и Юго-Западный округа, а также Марьино и Капотню, обойдется мэрии почти в 300 млн рублей. Стоимость еще одной велодорожки — в центре Москвы, от Фрунзенской набережной до моста Богдана Хмельницкого (недалеко от Киевского вокзала), — пока не определена, конкурс будет объявлен в ближайшие дни. «Известия»

С 1 июля этого года компания МГТС меняет порядок набора номеров для 4,4 миллиона квартир в Москве. Москвичи перейдут на 11-значные телефонные номера. Теперь, начинается с 1 июля, абонентам МГТС перед семизначным номером придется набирать префикс «8», а затем трехзначный код «495», «498» или же «499». «Тверская 13»

Превратить библиотеки в настоящие медиацентры – с зоной Wi-Fi, единым книжным каталогом и услугой заказа книг через интернет – собираются власти Москвы в ближайшее время. Как рассказали «МК» в департаменте культуры столицы, возрождать былую популярность библиотек чиновники будут постепенно. В этом году начнут реорганизацию 5 центральных библиоте города и 10 окружных. «МК»