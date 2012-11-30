Биатлонистка Глазырина заняла 3-е место в женской индивидуальной гонке

Фото: ИТАР-ТАСС

Первой среди представительниц России стартовала лидер команды Ольга Зайцева. Уже после первого огневого рубежа стало ясно, что Зайцева не сможет вести борьбу за первое место - у Ольги был один промах при невыдающейся скорости прохождения дистанции.

Борьба за первое место развернулась между норвежской спортсменкой Торой Бергер и представительницей Белоруссии Дарьей Домрачевой. Последняя допустила два промаха, тогда как Бергер отстрелялась чисто на всех четырех огневых рубежах. В итоге, норвежская биатлонистка одержала победу, а Домрачева пришла второй с отставанием в минуту.

Третье место неожиданно стало "российским". Глазырина прекрасно отработала на стрельбище, но не сумела состязаться в скорости с Бергер и Домрачевой.

Другие россиянки также выступили удачно. На пятом месте с одним промахом расположилась Вилухина, а на шестом - Юрлова.

Стоит отметить, что наши девушки продемонстрировали прекрасную подготовку на стрельбище, но ходом проиграли конкурентам весьма и весьма много. В частности, Глазырина уступила три минуты Домрачевой.

В индивидуальной гонке на первый план выходит стрельба, но в спринте и эстафете главным компонентом является скорость бега, так что нашим девушкам и тренерскому составу предстоит немало потрудиться.