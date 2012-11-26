Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. В первой гонке сезона нашим удалось опередить норвежцев более чем на 20 секунд.

Россияне удивительно ровно провели эстафету, не допуская серьезных оплошностей в стрельбе. Начала гонку Ольга Зайцева, которая безупречно отстреляла лежа, но вынуждена была использовать два дополнительных патрона на "стойке", сообщает "Р-Спорт".

На втором этапе очень удачно выступила Вилухина. Наша спортсменка сумела создать небольшой отрыв от преследователей, благодаря удачной стрельбе на "стойке".

По правилам смешанной эстафеты два первых этапа бегут женщины, а завершать эстафету предстоит мужчинам. У сборной России на третьем этапе бежал Алексей Волков, а на заключительном - лидер команды Евгений Устюгов.

Если Волков стрелял относительно чисто, то Устюгов и вовсе не использовал дополнительные патроны. После заключительной стрельбы наш олимпийский чемпион выигрывал у Свендсена почти 30 секунд. Такое преимущество даже сверхскоростному норвежцу отыграть не под силу.

Сборная Норвегии финишировала второй, уступив нашей команде 21,2 секунды, а на третьем месте расположилась сборная Чехии с отставанием в 36,4 секунды.