Мартен Фуркад. Фото: M24.ru

Француз Мартен Фуркад завоевал Большой хрустальный глобус - награду лучшему биатлонисту по итогам Кубка мира. Вторым в зачете Кубка мира стал россиянин Антон Шипулин.

Фуркад оформил чемпионство после гонки преследования в Ханты-Мансийске. Титулованный француз финишировал четвертым, однако этот скромный результат не помешал ему стать недосягаемым для преследователей, прежде всего для Шипулина, перед масс-стартом, который станет последней гонкой сезона.

Шипулин досрочно оформил серебро - никто уже не сможет сдвинуть российского спортсмена со второго места в итоговом зачете.

Что касается гонки, то первое место занял канадец Натан Смит, который допустил всего одну ошибку на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу пришел немец Бенедикт Долль.

За третье место развернулась борьба между Шипулиным и Фуркадом, в которой победу праздновал российский спортсмен.

Отметим, что в прошлом сезоне Большой хрустальный глобус также завоевал Фуркад.