19 марта 2016, 16:22

Спорт

Российские биатлонистки вновь остались без наград на Кубке мира

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российские биатлонистки остались без наград в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, финишировавшая четырнадцатой.

Акимова имела неплохие шансы побороться за награды в пасьюте, но ей помешала неважная стрельба на "стойке". На третьем огневом рубеже спортсменка допустила один промах, после чего автоматически выбыла из числа претенденток на пьедестал.

Победу одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Она без особых проблем разобралась с конкурентками после заключительного огневого рубежа.

Серебро досталось француженке Мари Дорен-Абер, а бронза – итальянке Доротее Вирер.

Что касается остальных россиянок, то они выступили совсем неудачно. Екатерина Юрлова стала 18-й, Анастасия Загоруйко – 28-й, Дарья Виролайнен – 36-й, а Екатерина Шумилова – 39-й.

биатлон Кубок мира Екатерина Юрлова новости спорта

Главное

