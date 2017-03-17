Шипулин стал третьим в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Норвегии

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Состязание проходило в норвежском Холменколлене.

Победителем состязания стал норвежец Йоханнес Бё, вторым на финиш пришел француз Мартен Фуркад. Антон Шипулин на дистанции 10 километров проиграл победителю 21,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Еще один россиянин – Евгений Гараничев – стал восьмым в гонке, Алексей Волков – 30-м, Матвей Елисеев – 31-м, Александр Логинов – 38-м, Антон Бабиков – 42-м, а Игорь Малиновский – 86-м.

Этап Кубка мира в Норвегии завершится 19 марта.