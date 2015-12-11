Российские биатлонистки не попали в десятку лучших в спринте

Фото: ТАСС/Евгений Русских

Российские биатлонистки вновь не смогли оправдать ожидания болельщиков. По итогам спринтерской гонки в австрийском Хохфильцене лучшая из россиянок – Ольга Подчуфарова, финишировавшая на 17-м месте.

Весь пьедестал заняли немецкие спортсменки: золотую медаль завоевала Франциска Хильдебранд, серебро у новичка немецкой сборной Марен Хаммершмидт, бронза у серебряного призера Олимпийских игр в эстафете Мириам Гесснер.

В актив двух из пяти стартовавших россиянок можно занести стрельбу на ноль. Юрлова и Шумилова стреляли чисто, но на лыжне спортсменки проиграли соперницам примерно по минуте.

По итогам спринта Ольга Подчуфарова – 17-я, Екатерина Юрлова – 20-я, Екатерина Шумилова – 23-я, Дарья Виролайнен на 40-й позиции, Татьяна Акимова на 66-м месте, что оставляет ее за бортом гонки преследования.

Напомним, в рамках первого этапа в шведском Эстерсунде, россиянки ни разу не попали в десятку лучших. Более того, самое высокое место было у Ольги Подчуфаровой в индивидуальной гонке, – она пришла к финишу 25-й.

В гонке за Большой хрустальный глобус лидирует пока чешка Габриэла Соукалова.