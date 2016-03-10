Российские биатлонисты не смогли побороться за медали в индивидуальной гонке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские спортсмены вновь не смогли побороться за призовые места в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Несмотря на один промах, победу одержал непревзойденный Мартен Фуркад – это уже четвертое золото француза за последнюю неделю.

Россияне также не смогли отличиться чистой стрельбой, но допустили больше промахов, да и ходом впечатляющих результатов не показали. Лучшим из наших стал Евгений Гараничев, занявший 8-е место.

Серебряную медаль завоевал австриец Доминик Ландертингер, бронза у его соотечественника Симона Эдера.

У российских биатлонистов остался всего один шанс выиграть личную медаль чемпионата мира – в последний день соревнований состоится масс-старт.

Напомним, индивидуальная гонка отличается от спринта, пасьюта и других дисциплин тем, что за промах начисляется не штрафной круг, а лишняя минута ко времени. Это делает стрельбу исключительно важной даже по сравнению с другими видами программы.