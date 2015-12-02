Бьорндален выиграл первую в сезоне индивидуальную гонку на Кубке мира

Фото: ТАСС/Андрей Иванов

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Знаменитый спортсмен не допустил ни одного промаха.

Второе место занял немец Симон Шемпп с одним промахом, а третьим стал Алексей Волков. Россиянин очень точно стрелял, но весьма посредственно работал на лыжне.

Что касается других российских спортсменов, то они не сумели попасть в первую десятку, поскольку очень неточно работали на огневых рубежах.

По правилам индивидуальной гонки за каждый промах начисляется штрафная минута, что делает это соревнование идеальным для отличных стрелков.

В отличие от спринта (где два огневых рубежа) в индивидуальных гонках на первых строчках итогового протокола зачастую оказываются не самые быстрые, но исключительно точные спортсмены.