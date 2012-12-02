Биатлонист Шипулин занял третье место в гонке преследования

Антон Шипулин. Фото: ИТАР-ТАСС

В шведском Эстерсунде завершилась мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Россияне выступили очень успешно, а Антону Шипулину удалось занять третье место.

После неудачного выступления в спринтерской гонке перед россиянами стояла непростая задача - попытаться бороться за высокие места в гонке преследования, где спортсмены стартуют в соответствии с результатами, показанными в спринте. Лучшим среди наших в спринте был Евгений Устюгов, занявший 11-е место. Лидер нашей сборной находился в 42 секундах от победителя прошлой гонки, канадца Легеллека.

Начало гонки настроило на оптимистичный лад. Легеллек ходом ничего не показывал, и уже к первому огневому рубежу его догнала большая группа преследователей, среди которых были признанные лидеры биатлона последних лет - Эмиль-Хегле Свендсен, наследник славы Бьорндалена, и Мартен Фуркад.

На стрельбище наши спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты. Устюгов прошел "лежку" без промахов, также успешны были Волков, Гараничев и Шипулин.

На третьем огневом рубеже Устюгов был единственным из группы лидеров, кто не допустил промашки. Казалось бы, все идет к победе Евгения, но в дело вмешалась его вечная проблема - "стойка". В последней стрельбе Устюгов допустил два промаха и выбыл из борьбы за призовые места.

Зато точно отстрелял Шипулин, который ушел со стрельбища пятым с отставанием в 19 секунд от лидировавших Бирнбахера и Фуркада. Также Антона опережали немец Пайффер и Свендсен. Невероятно, но Шипулину удалось "зацепиться" за норвежца, считающегося самым быстрым биатлонистом планеты и догнать группу лидеров. На финише Антон сумел опередить Пайффера и Свендсена и занять третье место. Первое между собой разыграли Фуркад и Бирнбахер. Удачливее был француз.

На этом сюрпризы гонки не завершились. В десятке сильнейших оказались сразу пять россиян! На седьмом месте финишировал Малышко, на восьмом - Устюгов, девятое занял Гараничев, а замкнул десятку Волков, не допустивший ни единого промаха в гонке.

Отметим, что Шипулину удалось подняться с 23-го стартового места на третье, а Волков стартовал и вовсе 28-м. Лучший результат в беге продемонстрировал Малышко, показавший третье время на лыжне.