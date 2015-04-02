Виролайнен выиграла масс-старт на ЧР, несмотря на четыре промаха

Дарья Виролайнен. Фото: ТАСС

Представительница Ханты-Мансийского автономного округа Дарья Виролайнен выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону. Спортсменке не помешали даже четыре промаха на огневых рубежах.

Второй стала Екатерина Зубова, которая совершила один промах, но гораздо медленнее шла по дистанции. Третье место досталось представительнице Тюменской области Ирине Трусовой.

Стоит отметить относительно удачное выступление Светланы Слепцовой, которая с четырьмя промахами, тем не менее, заняла четвертое место.

Виролайнен в минувшем сезоне Кубка мира была одним из лидеров российской команды. В межсезонье карьеру завершила Ольга Зайцева, также сезон пропустила Ольга Вилухина.

Несмотря на отсутствие двух сильных биатлонисток, российская женская сборная успешно выступила на чемпионате мира, золотую медаль в индивидуальной гонке завоевала Екатерина Юрлова.