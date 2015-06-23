Безработица в столице оказалась ниже половины процента

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Уровень безработицы в столице остается очень низким, несмотря на кризисные явления в российской экономике. По состоянию на 18 июня в городе зарегистрированно 34,9 тысячи безработных, что составляет 0,49 процента трудоспособного населения, заявил глава департамента труда и занятости населения Вадим Кудряшов, передает Агентство "Москва".

Кудряшов отметил, что уровень занятости в Москве достигает 73,4 процента, что существенно выше общероссийских показателей. Лучше ситуация только в Чукотском автономном округе, где заняты 77,9 процентов населения.

Наибольшее количество работников, которых планировалось сократить, зафиксировано в сфере финансовой деятельности, операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг, а также здравоохранения.

Каждый пятый из тех, кто скоро покинет свое рабочее место – является пенсионером. По словам Кудряшова, люди предпенсионного возраста если и обращаются в службу занятости, то, в основном, за оформлением досрочной пенсии, а не за трудоустройством.

Ранее состояние с трудоустройством в столице прокомментировал Сергей Собянин. "Вы же помните, какие были разговоры, что зарплата рухнет, ее обрежут чуть ли не в два раза, выгонят всех на улицу и так далее. Ничего этого не произошло. Безработица осталась на уровне меньше половины процента и повысилась буквально на какие-то сотые доли", – подчеркнул мэр Москвы.

Безработица в России может вырасти до 6,5 процента к концу этого года. Причиной является продолжающееся падение спроса на рабочую силу.

"Уровень безработицы, по нашим оценкам, увеличится до 6,5 процента", – заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. В настоящее время он составляет 5,3 процента.