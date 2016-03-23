Ситуация на рынке труда в России остается стабильной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ситуация на рынке труда в России остается относительно благополучной. Об этом в своем выступлении на Неделе российского бизнеса сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец, передает ТАСС.

"Несмотря на сложности всей нашей экономики, ситуация на рынке труда продолжает оставаться относительно благополучной. Уровень безработицы держится на уровне 5,8 миллиона человек. Число вакансий постоянно превышает 1 миллион", – сказала она.

Всего же, по словам вице-премьера, в прошлом году через службы занятости было трудоустроено два миллиона человек.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что количество рабочих мест в Москве за прошедший год увеличилось более чем на 60 тысяч. По его словам, уровень безработицы в столице составляет 0,6 процента.