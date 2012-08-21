Как не попасться на уловки мошенников при трудоустройстве

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Мошенники неустанно придумывают новые способы "отъема денег у населения". Один из них – устройство на работу. Дело осложняется тем, что доверчивые граждане никуда не делись – они-то, как раз, и есть основная целевая аудитория мошенников. "Москва 24" рассказывает о самых распространённых способах обмана при трудоустройстве.

Работа начинается с поиска вакансий. Тут "критерии риска" примерно одинаковые: широкий возрастной диапазон, нет точного названия вакансии, размыто указаны должностные обязанности, оклад написан с широким диапазоном - все эти признаки часто указывают на "мошенническую" вакансию. Кроме того, зарплата может указываться больше, чем в среднем за такую же вакансию, опыт работы не требуется, проверять знания претендующего на работу никто не будет.

Также соискателю нужно насторожиться, если на сайтах, посвященных поиску работы, есть несколько совершенно одинаковых предложений, но с разными контактными лицами.

При поиске вакансий обратите внимание, что на сайте должно быть указано название компании, контактное лицо с указанием должности, все требования должны быть понятны соискателю и написаны по форме. Если это соблюдено, то идем дальше: запись на собеседование.

В телефонном разговоре уточните еще раз название компании, оклад, требования, место и условия работы. Если представитель фирмы, которая вас нанимает, не сообщает в телефонном разговоре нужную вам информацию и приглашает на собеседование, то возможно, это мошенники. Если разговор с кадровым агентом прошел по e-mail, то обратите внимание на его электронный адрес: в уважающей себя компании у сотрудников должен быть корпоративная электронная почта, и имя пользователя не должно состоять из набора цифр и букв.

Итак, вакансия вам подходит и собеседование назначено. Посмотрите информацию о фирме в Интернете – возможно, форумы пестрят сообщениями от обманутых соискателей. Проверить интересующую вас компанию можно на порталах: orabote.net, blackjob.net, gderabotaem.ru, trashjob.ru. Если в Глобальной Сети ничего негативного про компанию нет – это не повод расслабляться, изменить название фирмы несложно.

Придя на собеседование, обратите внимание на окружающих вас людей. Выдать недобросовестную фирму может большое число соискателей и еще больше собеседующих на одну и ту же вакансию совершенно разного возраста и внешнего вида. На вопрос "Почему тут так много людей на одну вакансию" представитель фирмы может ответить, что у них "срочный набор", "расширение штата" и прочее. Это, разумеется, не так.

В ходе собеседования вам предложат заполнить анкету и попросить документы. В связи с участившимися случаями афер, связанных с кражей личных данных, не передавайте сотруднику фирмы свой паспорт на собеседовании. В ходе разговора еще раз проговорите все, что касается вакансии. Если процедура собеседования и окружающая обстановка вас не устраивает, попросите нормативные акты и документы компании. В случае отказа сотрудника их предоставить можете смело развернуться и уйти.

После собеседования начинается основная фаза схемы аферы: вам рассказывают обо всех преимуществах вакансии. Именно в этот момент мошенники ненавязчиво говорят, что нужно заплатить: за рабочую форму, за документы, за обучение, за пособие, за открытие счета, за ключи. Ни один нормальный работодатель не будет спрашивать с соискателя деньги при приеме на работу. Часто аферисты уточняют, что деньги вернут при первой выдаче зарплаты, и дают на подпись договор. Если это "договор на оказание информационных услуг" или "услуг по трудоустройству", то ничего хорошего там нет.

В договоре должны быть прописаны права и обязанности сотрудника, его оклад, график работы, там же есть информация о работодателе. Внимательность не повредит: некоторые сведения написаны в договоре мелким шрифтом, но они-то как раз и освобождают компанию от ответственности в суде. Поэтому перед подписанием таких бумаг в обязательном порядке прочитайте их от начала и до конца, лучше - в спокойной обстановке.

Некоторые компании принимают сотрудников на работу без договора – якобы на "испытательный срок". Это неправомерно, и сотрудник вправе требовать заключения договора с первого дня работы. Отсутствие каких-либо документов, регламентирующих отношения работника и работодателя, позволяет использовать другой прием недобросовестных фирм – воспользоваться умениями и знаниями работника в своих целях, ничего ему за это не заплатив. В таких случаях призвать фирму к ответственности можно, лишь имея показания двух свидетелей, запись переговоров с кадровой службой компании и прочие подтверждения того, что потерпевший действительно работал в компании.

В последнее время набирает популярность работа на дому, но и тут есть несколько подводных камней: мошенники могут попросить заплатить за расходные материалы, необходимые для работы, объясняя это недобросовестностью предыдущих сотрудников.

Также при приеме на работу менеджер по кадрам может попросить сделать портфолио, пройти тесты, сделать справку – все это, разумеется, за деньги. Но когда столь "нужная" фирме информация будет предоставлена, то вакантное место уже будет занято или по ее итогам соискатель окажется не прошедшим отбор на должность.

И напоследок: не принимайте сомнительные предложения по работе от людей, с которыми вы общаетесь в Сети. Это может повлечь за собой не просто потерю какой-то суммы денег, но и уголовное дело за выполнение "очень высокооплачиваемой работы".

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников