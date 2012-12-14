"Русский Репортер": 2012 – год фиктивных перемен

Фото: rusrep.ru

2012: год фиктивных перемен

Нынешний год был, как никогда, богат на политические события – тем удивительнее, что к декабрю все вернулось к начальной точке. Затеяли грандиозную политическую реформу, а в результате имеем старую систему с незначительными модификациями; поменяли правительство – и получили ту же самую экономическую политику; боролись с коррупцией, но пока обошлись без резонансных "посадок". Раз за разом события открывали для страны огромное окно возможностей, которыми никто не воспользовался. Лодка раскачалась, но продолжила плыть по течению. "РР" проследил, как этот сюжет был отыгран в разных сферах нашей жизни, пишет "Русский Репортер".

Грузинские нары меняют постояльцев

Парламент Грузии утвердил список из 190 человек, которых новые власти страны считают политзаключенными. Все они уже до конца года выйдут на свободу по амнистии. А их место за решеткой постепенно занимают люди из команды Михаила Саакашвили. Мирная смена власти в Грузии не гарантировала проигравшим иммунитета от преследований.

Процесс этот идет в двух направлениях. С одной стороны, амнистируют политзаключенных. Прежде всего это сторонники оппозиции, арестованные во время акций протеста и в рамках нескольких громких уголовных дел по обвинению в попытке государственного переворота. Самой крупной фигурой в межпартийной игре может стать экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Его уже дважды вызывали на допрос по двум разным уголовным делам – о превышении должностных полномочий и использовании поддельных документов. Взгляды на происходящее снаружи и изнутри Грузии кардинально разнятся. Западные издания типа Washington Post и Foreign Policy уже раскритиковали новые власти за невыполнение "демократической сделки". В самой Грузии на действия властей смотрят более благожелательно. Но главный интерес, естественно, представляет судьба самого Саакашвили.

Испания стала Африкой

Безработица в еврозоне достигла максимума за всю ее историю – 11,7%. Накануне экономисты зафиксировали еще и возвращение в ЕС рецессии. Меры жесткой экономии, которые пытаются вводить европейские правительства, ведут, с одной стороны, к падению экономики, а с другой – к росту социальных протестов.

Число безработных жителей Евросоюза вплотную приблизилось к отметке 26 миллионов. Это больше, чем население всех скандинавских стран вместе взятых. В Испании безработица достигла уровня, характерного для бедных стран Африки: больше четверти всего трудоспособного населения, а среди молодежи – больше половины. Еврокомиссия на днях обязала европейские правительства обеспечить молодежь работой. Условия жесткие: в течение четырех месяцев после получения дипломов все выпускники вузов должны быть устроены на работу, стажировку, практику или получить возможность продолжить образование.

Погода на измене

По прогнозам Росгидромета, нас ждет "нормальная русская зима". То есть множество циклонов, частая смена погоды и большое количество снега. Ожидаются затяжные морозы, а на дорогах гололедица. Метеорологи не исключают, что в ряде регионов будет поставлен рекорд энергопотребления. При этом главные синоптики страны предупреждают: успешность прогноза на сезон достаточно скромная – 60-70%.

Судя по "Вероятностному прогнозу температурного режима в России на отопительный период 2012/2013 гг.", первыми настоящую зиму встретят жители Якутии, и аномальные холода удержатся здесь аж до апреля. Отсюда они начнут свою декабрьскую экспансию на юг Красноярского края, в Иркутскую область и Забайкальский край. И дальше – в Северо-Западный и Центральный округа. В целом по стране температура воздуха опустится ниже, чем в декабре прошлого года.

Взятка, война и смерть

4 декабря после вручения "Русского Букера" стали известны лауреаты трех из четырех главных литературных премий России. Последняя – "НОС" – будет вручена 1 февраля в московском Политехническом музее. Премии как бы вынимают отдельные произведения, тенденции и интриги из общего литературного процесса и предъявляют их под софитами широкой публике: вот что заботит современную литературу – а значит, и нас с вами.

Личное тело Натальи Водяновой

Красавица или дворняжка? Икона стиля или фотошоп? Ее простодушие от глупости или искренности? А благотворительность – показушная или настоящая? А вот еще брак – по любви или по расчету? Это все о ней, о Наталье Водяновой. В отличие от персонажей с похожими видовыми признаками, она никак не поддается классификации. Ярлыки не клеятся, ценники отваливаются. Но есть одна малость, в которой сходятся ее фанаты и критики. В ней есть нечто, что любит фортуна. А это важнее пропорций тела и прямизны конечностей.

Лучший спортсмен 2012 года

Прошедший год оказался на редкость богат статусными спортивными событиями. Чемпионат мира по хоккею плавно перешел в первенство Европы по футболу, за которым последовало главное соревнование четырехлетки – Олимпийские игры. Благодаря этому мы не испытывали недостатка в героях, составляя традиционный список для голосования из тридцати лучших спортсменов года. Скорее наоборот: в олимпийский год в наш опрос не попали десятки достойных спортсменов, завоевавших в Лондоне серебро и бронзу. Тем не менее этому можно только радоваться. Впервые за последние годы у нас есть столько спортсменов, которыми можно гордиться.

