"Эксперт": В 2012 году уровень безработицы опустился до минимума

России надо ставить задачу создать в ближайшие 8–10 лет не 25 миллионов, а порядка 40 миллионов новых рабочих мест

Декабрь минувшего года принес макроэкономическую микросенсацию: общее число безработных в России опустилось до минимальной за двадцать лет жизни в

рынке отметки — 3,978 млн человек. Рекордно низкой оказалась и норма общей безработицы — 5,3% экономически активного населения. Это ниже, чем в любой

другой стране "большой семерки", за исключением Японии. Официально зарегистрированных безработных сейчас чуть больше миллиона

человек — так низко этот показатель ненадолго опускался лишь в конце 2000 года. Кроме того, уже около полугода рекордно низким остается показатель

напряженности рынка труда: число зарегистрированных незанятых меньше заявленных вакансий. Если бы они совпадали по профилю, месту, предлагаемой

и требуемой зарплате, безработица была бы нулевой. Однако понятно, что такая идеальная ситуация недостижима в принципе.

Наконец-то сработали на понижение

Впервые едва ли не за два десятка лет резко снизились тарифы на аренду вагонов, которые РЖД привлекает у частных компаний. Фактически это

означает и частичное снижение цен на железнодорожные перевозки Не стоит ждать повального снижения цен по всем товарным группам и

направлениям, однако некоторые потребители уже были приятно удивлены пониженными расходами на грузоперевозки вагонами РЖД.

Здравый смысл без доказательств

Бывший следователь МВД Павел Карпов хочет судиться в Высоком суде Лондона, обвиняя в клевете инвестфонд Hermitage Capital. Однако вероятность того, что

история с Hermitage может перейти в плоскость публичного судебного процесса, крайне мала из-за отсутствия юридически значимых доказательств с обеих

сторон.

На прошлой неделе стали известны новые подробности судебных тяжб бывшего подполковника МВД Павла Карпова, который обратился с иском в Высокий суд

Лондона, обвинив в клевете и распространении порочащих сведений миллионера и руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и

Джеймисона Файерстоуна. Последний — управляющий партнер и соучредитель фирмы Firestone Duncan, чьим сотрудником был ныне уже всемирно известный

Сергей Магнитский. Подробности раскрыли британская газета The Independent и российские "Ведомости". Первая опубликовала некоторые аргументы Карпова,

ссылаясь на комментарии юристов британской юридической фирмы Olswang, представляющей его интересы. Вторая, ссылаясь на подробный 68-страничный

отзыв юристов Hermitage Capital, предположила, что Браудер и его инвестфонд не хотят участвовать в судебном разбирательстве с Карповым и намерены

уклониться от него. Если последнее верно, то решение Hermitage явно похоже на отступление. "Эксперт" попытался взять комментарии у сторон и разобраться в мотивах и поступках участников противостояния.

Кто владеет портом Ванино

После продажи на аукционе 73% Ванинского порта пакет был разбит между тремя офшорами. Самой адекватной выглядит версия, что их бенефициар —

Игорь Зюзин и структуры, чьи интересы он представляет.

Многие помнят, как в 2011 году по поручению президента Дмитрия Медведева Генпрокуратура и Счетная палата долго и активно искали владельцев аэропорта

Домодедово. В конце концов Генрокуратура установила, что "управление аэропортовым комплексом “Домодедово” осуществляется иностранными

компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах". А Счетная палата выявила "нарушения <…> процедуры приватизации федеральной собственности в аэропортах федерального значения, в результате которых собственником 322 объектов недвижимости аэропорта Домодедово (включая аэровокзал и топливозаправочный комплекс) стала компания “Асьенда Инвестментс Лимитед” (Республика Кипр)". Таким образом, стало известно, что крупнейший аэропорт России принадлежит офшорам, и даже Генпрокуратура и Счетная палата не могут установить их реальных бенефициаров.

На днях аналогичная ситуация произошла с одним из крупнейших портов Дальнего Востока России — Ванино. До декабря прошлого года им владело государство,

а теперь — три неизвестных офшора. В отличие от Домодедово настоящих владельцев пока не ищут.

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