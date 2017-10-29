Подводные автоматы и самонаводящийся коптер. Чем вооружат МВД и Росгвардию

Прогресс не стоит на месте. Это касается и технического обеспечения силовых структур, которые следят за безопасностью граждан и занимаются обеспечением правопорядка. Какие разработки вскоре поступят на вооружение бойцов МВД и Росгвардии, выяснила редакция портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Лесных

"Небесный страж"

Холдинг "СИБЕР" ни много ни мало обеспечивает безопасность объектов госкорпорации "Ростех". Компания представила новейший охранный беспилотник, разработанный в инновационном центре "Сколково".

Его главная особенность заключается в том, что аппарат интегрируется в общую систему безопасности на объекте. В случае, если на каком-либо участке периметра срабатывают датчики, аппарат автоматически отправляется на точку.



Дмитрий Лавренюк Руководитель службы стратегического развития АО "СИБЕР" Если мы говорим о крупных объектах, длина периметра которых составляет, скажем, около 50 км, отправка группы быстрого реагирования к точке проникновения будет неэффективной: пока они доберутся туда на автомобилях, нарушитель может успеть скрыться.

Совершенно другое дело, если первым на тревожный сигнал ответит один из беспилотных аппаратов, который отправится к цели по воздуху. Лавренюк подчеркнул, что аппарат в режиме реального времени передает координаты и картинку на пост диспетчера.

При обнаружении нарушителя оператор может переключиться на управление дроном вручную либо оставить его в автоматическом режиме. Во втором случае система обводит объект красным прямоугольником и дрон самостоятельно его преследует.

Параллельно вся сопутствующая информация отправляется и группе быстрого реагирования, которая в этот момент мчится на задержание потенциального нарушителя.

На вопрос, можно ли прикрепить к этому дрону пулемет, Дмитрий ответил, что их роботы – гуманные и не могут нанести вреда человеку, чего не скажешь о пехотинцах, вооруженных по последнему слову техники.

Ну а если окажется, что через забор пытался перебраться не диверсант, а простой кабанчик, дрон увидит его и в отправке группы захвата не будет надобности: вместо них к точке контакта направится ремонтная бригада.

Глава отдела ВЭС КБ имени Шипунова Николай Комаров рассказывает про АДС. Фото: портал Москва 24/Александр Лесных

"Третий глаз"

Что касается вооружения, никаких грандиозных новинок в плане винтовок, автоматов или пистолетов-пулеметов не было. Скорее всего, это связано с тем, что на данный момент силовики и так неплохо вооружены.

С этим утверждением невозможно не согласиться при осмотре стенда Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова. На нем представлены уже привычные сотрудникам МВД и Росгвардии пистолет-пулемет ПП-2000, специально приспособленный под антитеррористические операции крупнокалиберный автомат АШ-12 и многое другое.

Кстати, среди экспонатов есть и АДС (автомат двухсредный специальный), который может одинаково эффективно стрелять как на суше, так и под водой. Он даже оснащен подствольным гранатометом. Одной из новостей форума стало то, что со следующего года он будет поставляться в Росгвардию.

А вот что касается прицелов, тут настоящий аншлаг. Свои разработки представило огромное множество компаний, среди которых московский производитель прицелов "ИнфраТех".

Фото: портал Москва 24/Александр Лесных

Основная продукция компании – высокотехнологичные тепловизионные прицелы, которые обеспечивают точную стрельбу даже в самых суровых условиях, будь то ливень, туман или даже дымовая завеса.

Все прицелы выполняются из прочного алюминиевого сплава, устанавливаются на популярные планки Picatinny и Weaver и могут запоминать до четырех разных настроек во время пристрелки оружия, что позволяет менять их одним нажатием кнопки.

В этом году "ИнфраТех" представил тепловизионный прицел, который совсем не боится воды. Для наглядности его прицепили к макету автомата Калашникова и опустили в аквариум, где тот находился в течение всех трех дней выставки "Интерполитех-2017".

Фото: портал Москва 24/Александр Лесных

Лапки, которые обезвреживают мины

Но самое пристальное внимание во время выставки было приковано к стенду Росгвардии. Любой желающий мог примерить на себя бронежилеты – от легких, которые защищают от выстрела из пистолета (по весу не тяжелее свитера), до самых тяжелых, предназначенных для инженерных войск.

Кроме того, на экспозиции были представлены шлемы, защищающие от пуль и ударов.

Ну а тем, кто не сомневается в своей физической подготовке, предложили опробовать специальные щиты, которые используются во время массовых беспорядков и при антитеррористических операциях.

Фото: портал Москва 24/Александр Лесных

И если первые кажутся весьма легкими (несмотря на это, удар таким щитом вполне может сбить с ног взрослого человека), то вторые, защищающие от пуль практически любого калибра, весят довольно прилично и даже крепятся на грудь, чтобы снизить нагрузку на спину.

Кроме того, на экспозиции были представлены гусеничные роботы, которые позволяют оператору дистанционно обследовать помещение на предмет взрывчатки и в случае необходимости подрывать ее.

Фото: портал Москва 24/Александр Лесных

Мал, да удал

Еще одна уникальная разработка принадлежит московской компании "Фаиком". По заданию Минобороны инженеры организации создали специальное устройство, которое позволяет поддерживать заряд аккумуляторов боевых машин посредством малых токов.

Оно предназначено для автомобилей и бронетанковой техники, которая проходит обслуживание или просто находится в гараже, причем подключить к зарядной станции, размеры которой не превышают габариты обычного дипломата, можно одновременно 45 автомобилей. Таким образом, батареи боевых машин всегда будут находиться в полной боеготовности.

Еще одна инновационная разработка – тренажер, созданный в стенах РВВДКУ им. Маргелова, который помогает будущим десантникам выработать психологическую устойчивость к нештатным ситуациям в момент свободного падения.

Устройство представляет собой два больших свободно вращающихся металлических кольца и кресло внутри конструкции. Курсант пристегивается, после чего ему на голову надевают шлем и очки виртуальной реальности. Затем инструкторы снимают блокиратор и с помощью руля вращают кольца – в этот момент курсант чувствует, будто падает вниз и крутится в воздухе. Тоже самое он видит и в очках.

Для человека, который никогда раньше не прыгал с парашютом, даже 20 секунд в таком тренажере превращаются в серьезное испытание для психики, вестибулярного аппарата и желудка.

Подробный видеоотчет о выставке будет доступен на нашем портале позже. Следите за разделом "Видео".