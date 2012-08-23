Более 10 тысяч полицейских проследят за порядком в День города

Москва 24

Более 10 тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность в столице в День города. Кроме того, власти попросили оппозиционеров не проводить митинги в праздничные дни.

"По предварительным подсчетам, будет задействовано более 10 тысяч сотрудников полиции. Сейчас ведется обследование каждого места, где будут проходить мероприятия", - сообщил глава московского департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Как отмечает РИА Новости, Майоров добавил, что власти Москвы попросили организаторов митингов не проводить акции 1 и 2 сентября.

"Мы провели разъяснительную работу с теми людьми, которые подали заявки на проведение митингов в День города. У всех нашли понимание, чтобы перенести эти акции на другие дни сентября", - рассказал глава департамента. По словам чиновника, 1 и 2 сентября в Москве пройдут только праздничные мероприятия, которые порадуют жителей и гостей столицы.

Также Алексей Майоров уточнил, что днем 1 сентября будет перекрыто движение на улицах Тверская и Охотный ряд, а также на Манежной площади. С 21.00 до 23.00 в связи с запуском праздничного салюта перекроют улицу Варварка и Большой Москворецкий мост. 2 сентября движение будет перекрыто на проспекте Сахарова.