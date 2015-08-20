За неделю ФМС привлекла к ответственности более 2 тысяч иностранцев

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С 12 по 19 августа ФМС привлекла к административной ответственности более двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности.

За неделю сотрудники миграционной службы провели 793 проверки объектов инфраструктуры города, заявили представители ведомства. В результате рейдов к ответственности привлекли 2 299 иностранцев, им выписали штрафы на сумму 14,5 миллиона рублей, при этом 502 мигрантов решили выдворить из страны.

Наиболее результативными стали следующие проверки:



12 августа, улица Оршанская, дом 3 – 16 трудящихся иностранцев без патентов;

12 августа, поселок Первомайское – 10 нелегально работающих иностранцев;

14 августа, складские помещения Мосрентгена – 11 трудовых мигрантов без патентов;

17 августа, дом 11 корпус 2 на улице Новочеремушкинская и корпус 516 в Зеленограде – 20 и 13 иностранцев без разрешения на работу.

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Кроме того, 12 августа к административной ответственности привлекли ГУП ЭВАДЖ и ИП Маджидов М.Т. На каждое предприятие были оформлены штрафы на сумму 400 000 рублей.

Сейчас устанавливаются организации и лица, допустившие привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Собянин поручил усилить контроль за нелегальными мигрантами в столице. По словам мэра Москвы, столичные власти создали надлежащие условия для получения иностранцами патентов, однако предложенную процедуру соблюдают не все приезжие.

Градоначальник рекомендовал полиции и ФМС активнее работать, чтобы избавить столицу от нелегальных мигрантов.

Отметим также, что граждане Киргизии недавно получили право работать в России без разрешений.

Киргизы могут не только устраиваться на работу в России по национальным документам, но и требовать записи в трудовую книжку. Работа на территории России будет засчитываться им в общий трудовой стаж, а члены их семей смогут получать лечение, места в детских садах, школах и вузах.