Как выжить в грозу. Советы от МЧС

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В ночь на 15 августа на Москву и область обрушилась сильнейшая гроза. О правилах поведения во время грозы m24.ru рассказал дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве Андрей Павлов.
Ниже приведен подробный список вещей, которыми не стоит заниматься во время грозы. По словам Павлова – в условиях крупных городов, где везде установлены громоотводы, некоторые рекомендации можно не соблюдать. Но если гром и молния застанут вас в безлюдных местах – игнорирование правил безопасности может стоить жизни.
Если вы оказались дома
Также не рекомендуется топить печь – дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине стоит затушить костер.
Во время грозы не стоит находиться на крышах, либо у токоотводов и заземлителей, так как это электрические проводники находящиеся в контакте с землей. Стоит избегать антенн, безопаснее будет отключить радио, телевизор, выключить и отложить в сторону смартфон или планшет. Спасатели предлагают избегать соприкосновений с металлическими предметами.
Если гроза застала на улице
- необходимо выключить телефон и другие гаджеты;
- не используйте зонт;
- прятаться под высокими деревьями всегда опасно;
- купание во время грозы может привести к печальным последствиям.
Но статистике наиболее опасными являются дубы, тополя, ели и сосны – в них чаще всего попадают молнии. При отсутствии укрытия можно лечь на землю или присесть в сухую яму. При пребывании во время грозы в лесу лучше укрываться среди низкорослой растительности.
Ни в коем случае нельзя бегать по открытой местности во время грозы и, тем более, ездить на велосипеде. Открытое пространство стоит пересекать размеренно и не торопясь – скорее всего вы уже промокли до нитки и хуже уже не будет. Возвышенность также представляет опасность для жизни человека во время грозы.
Во время грозы запрещено купаться в водоемах. Если непогода застала врасплох пока вы купались – необходимо незамедлительно покинуть водоем и отойти от воды. В случае, если вы плавали на лодке – самое время грести к берегу и покинуть водоем. Спасатели настоятельно не рекомендуют использовать в качестве укрытия прибрежную растительность.
Если вы оказались за рулем
- остановите автомобиль у обочины;
- заглушите двигатель и опустить антенну;
- включите аварийный сигнал.
МЧС также не рекомендует управлять мотоциклом во время грозы.
Если рядом с вами в человека попала молния
- облейте холодной водой пострадавшего;
- по возможности оберните его мокрым покрывалом или любой другой тканью;
- если человек находится без сознания, сделайте ему искусственное дыхание;
- обращайтесь за помощью по телефонам: 112 или 103.
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