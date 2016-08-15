Как выжить в грозу. Советы от МЧС

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В ночь на 15 августа на Москву и область обрушилась сильнейшая гроза. О правилах поведения во время грозы m24.ru рассказал дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве Андрей Павлов.

Ниже приведен подробный список вещей, которыми не стоит заниматься во время грозы. По словам Павлова – в условиях крупных городов, где везде установлены громоотводы, некоторые рекомендации можно не соблюдать. Но если гром и молния застанут вас в безлюдных местах – игнорирование правил безопасности может стоить жизни.

Если вы оказались дома

по возможности не выходите на улицу;

закройте окна и дымоходы, чтобы не было сквозняков;

выключите технику и мобильные телефоны.

Также не рекомендуется топить печь – дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине стоит затушить костер.

Во время грозы не стоит находиться на крышах, либо у токоотводов и заземлителей, так как это электрические проводники находящиеся в контакте с землей. Стоит избегать антенн, безопаснее будет отключить радио, телевизор, выключить и отложить в сторону смартфон или планшет. Спасатели предлагают избегать соприкосновений с металлическими предметами.

Куда обращаться по поводу подтоплений после ночной грозы

Если гроза застала на улице

необходимо выключить телефон и другие гаджеты;

не используйте зонт;

прятаться под высокими деревьями всегда опасно;

купание во время грозы может привести к печальным последствиям.

Но статистике наиболее опасными являются дубы, тополя, ели и сосны – в них чаще всего попадают молнии. При отсутствии укрытия можно лечь на землю или присесть в сухую яму. При пребывании во время грозы в лесу лучше укрываться среди низкорослой растительности.

Ни в коем случае нельзя бегать по открытой местности во время грозы и, тем более, ездить на велосипеде. Открытое пространство стоит пересекать размеренно и не торопясь – скорее всего вы уже промокли до нитки и хуже уже не будет. Возвышенность также представляет опасность для жизни человека во время грозы.

Во время грозы запрещено купаться в водоемах. Если непогода застала врасплох пока вы купались – необходимо незамедлительно покинуть водоем и отойти от воды. В случае, если вы плавали на лодке – самое время грести к берегу и покинуть водоем. Спасатели настоятельно не рекомендуют использовать в качестве укрытия прибрежную растительность.

Если вы оказались за рулем

остановите автомобиль у обочины;

заглушите двигатель и опустить антенну;

включите аварийный сигнал.

Если рядом с вами в человека попала молния

облейте холодной водой пострадавшего;

по возможности оберните его мокрым покрывалом или любой другой тканью;

если человек находится без сознания, сделайте ему искусственное дыхание;

обращайтесь за помощью по телефонам: 112 или 103.

МЧС также не рекомендует управлять мотоциклом во время грозы.

Вечером в среду в Москве и Подмосковье прошла сильнейшая гроза с ливнем, крупным градом и штормовым ветром. За ночь на город выпало 15-22 миллиметров осадков, что составляет порядка 30 процентов месячной нормы.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду. На ликвидацию последствий привлечено более 500 человек и около 150 единиц техники.