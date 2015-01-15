Столичная полиция усилит меры безопасности на Крещение – Майоров

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На Крещение – в ночь с 18 на 19 января – столичные полицейские усилят меры безопасности. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

Все 55 площадок в настоящий момент обследуются правоохранителями.

По словам Майорова, безопасность во многом зависит от толщины льда. В этом году крещенских морозов не будет, с начала января в столице установилась оттепель. В сложных погодных условиях мобилизуют все городские службы, которые проследят за тем, чтобы православный праздник прошел без происшествий.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС отрабатывают сценарий возможного ЧП во время крещенских купаний. По данным московского управления МЧС, всего в городе будет организовано 55 купелей, в трансляцию попадут 5 -10 из них.

Отметим, в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на Площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

Наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.