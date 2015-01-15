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Безопасность

15 января 2015, 18:46

Столичная полиция усилит меры безопасности на Крещение – Майоров

безопасность Алексей Майоров Крещение крещенские купания меры безопасности

Фото: M24.ru

На Крещение – в ночь с 18 на 19 января – столичные полицейские усилят меры безопасности. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

Все 55 площадок в настоящий момент обследуются правоохранителями.

По словам Майорова, безопасность во многом зависит от толщины льда. В этом году крещенских морозов не будет, с начала января в столице установилась оттепель. В сложных погодных условиях мобилизуют все городские службы, которые проследят за тем, чтобы православный праздник прошел без происшествий.

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Ранее сообщалось, что специалисты МЧС отрабатывают сценарий возможного ЧП во время крещенских купаний. По данным московского управления МЧС, всего в городе будет организовано 55 купелей, в трансляцию попадут 5 -10 из них.

Отметим, в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на Площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

Наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

Сюжет: Празднование Крещения Господня

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