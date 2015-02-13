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Безопасность

13 февраля, 20:40

За год в столице установили более 800 камер видеонаблюдения

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В течение 2014 года в столице установили 813 дополнительных камер видеонаблюдения, сообщил глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров, докладывая о результатах мониторинга криминогенной обстановки в городе.

Камеры установили и в 851 круглосуточном магазине, где нарушаются правила торговли спиртными напитками.

Кроме того, в 52 самых криминогенных районах Москвы провели следующие работы:

  • улучшили уличное освещение по 48 адресам;
  • снесли 4 отселенных здания, в 24 отселенных зданиях приняли меры, чтобы туда не смогли проникнуть посторонние лица;
  • в промзонах и на территориях ГСК сносят незаконные строения, в которых могут незаконно проживать или заниматься нелегальной деятельностью;
  • ликвидировали 6 нелегальных стоянок автобусов и такси;
  • пресечены незаконные торговли "с рук";
  • оптимизированы маршруты патрулирования нарядов полиции;
  • обнаружили и закрыли 42 наркопритона.

Он также добавил, что перекрыто 46 крупных каналов поставок и изъято более 140 килограммов курительных смесей.

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Напомним, в конце 2014 года в столице создали информационно-аналитическую систему мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности. Система стала частью единого информационного пространства города и взаимодействовует с Единой городской автоматизированной системой обеспечения деятельности Открытого правительства.

Система должна быть интегрирована с "Единым геоинформационным пространством Москвы". Таким образом, все результаты анализа заносятся на карту города. Также при составлении "карты" криминогенной обстановки и прогнозов будут учитываться мнения жителей столицы.

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Сюжет: Видеокамеры в столичных дворах

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