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Столичные парки начали патрулировать кинологи с собаками, сказал m24.ru руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров. Он подчеркнул, что договор на оказание дополнительных охранных услуг полиция заключает индивидуально с администрацией каждого парка. Сейчас патрули с собаками есть в Битцевском парке, а также в некоторых парках ВАО и ЮВАО.

"Парки заключают договоры по обеспечению безопасности с правоохранительными органами самостоятельно. Также отдельно по каждому парку даются рекомендации относительно необходимых мер безопасности. И если руководство парка считает необходимым принять дополнительные меры, то они соответствующим образом реализуются", – сказал Майоров.

Помимо этого, администрация сама выбирает способ применения специалистов с собаками: регулярно патрулировать территорию или же приглашать их только на время проведения крупных массовых мероприятий.

"В договоре по каждому объекту это оговорено. Если предусмотрено обеспечение безопасности, в том числе кинологической службой, то патрули с собаками ходят все время. Если этого нет, то кинологов привлекают на время проведения массовых мероприятий: концертов и так далее", – отметил чиновник.

На сегодняшний день специалисты с собаками обеспечивают безопасность на территории Битцевского парка, а также еще ряда парков Восточного и Юго-восточного административных округов столицы.

Кинологические центры есть в каждом административном округе Москвы, в том числе в ТиНАО. Это наиболее молодой центр, который был организован после присоединения этих территорий к столице. На службе в московской полиции состоят различные породы собак: ротвейлеры, восточно-европейские овчарки, швейцарские овчарки, бельгийские овчарки – малинуа, лабрадоры, кокер-спаниели, а также даже доберманы-пинчеры. Однако наиболее часто встречаются немецкие овчарки – они составляют примерно половину всех четвероногих сотрудников. У собак существует разделение на "рабочие специальности". Это может быть охрана общественного порядка, сопровождение конвоев и преследование злоумышленников, поиск наркотиков или взрывчатки. Во многом, выбор зависит от породы: так, ротвейлеры хороши в сопровождении, но редко выслеживают цель, а кокер-спаниели отличаются хорошим нюхом и могут находить запрещенные вещества.





Директор московского регионального общественного Фонда содействия правопорядку, подполковник запаса полиции Олег Иванников считает, что служебные собаки очень эффективны в вопросах профилактики правонарушений.

"Служебная собака внушает страх и уважение. В большинстве случаев при виде полицейского с собакой, у человека тут же пропадает желание нарушать общественный порядок. Он понимает, что от собаки не получится убежать – и отказывается от своего злого умысла. Это особенно эффективно, так как в парках преобладают незначительные нарушения, типа распития спиртного, разжигания костров или мелкого хулиганства", – подчеркнул он. При этом эксперт считает, что кинологические патрули нужны в парках только в теплое время года, поскольку именно в хорошую погоду люди чаще выбираются на природу.

Руководитель собственного кинологического центра Виталий Орлов отмечает, что собаки равно эффективны в любых видах городских парков. "Главные показатели для собаки – ее здоровье, подготовка и нервная система. Если у собаки хорошее здоровье и крепкие нервы, она сможет одинаково эффективно выполнять свои обязанности как в лесопарках, так и в многолюдных скверах с фонтанами и разного рода заведениями. Если у собаки хорошая подготовка и квалифицированный проводник, она не будет представлять опасности для граждан", – заключил собеседник m24.ru.

В Москве ряды сотрудников полиции часто усиливают кинологическими патрулями. Например, на массовых городских мероприятиях, таких, как фестивали, ярмарки или концерты. Большое количество патрулей с собаками обеспечивали безопасность во время новогодних праздников в столице. Помимо этого, кинологи выезжают на каждый вызов о заложенном взрывном устройстве.

Напомним также, что столичная полиция планирует принять на службу собак породы вельш-корги пемброк. Благодаря компактному телосложению, коротким лапам и высокому уровню интеллекта, они могут добиться больших результатов в поисковой работе. Собакам таких габаритов, в частности, легко обследовать автомобили.